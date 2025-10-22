Les actions de Beyond Meat montent en flèche, l'intérêt croissant des détaillants suscitant l'euphorie des "meme stocks"

Les actions de Beyond Meat BYND.O , qui font l'objet d'une forte spéculation, ont bondi d'environ 130 % dans les transactions de pré-marché mercredi, alimentées par une nouvelle vague d'achats parmi les investisseurs de détail qui ont déclenché des frénésies de "meme stocks" à Wall Street ces dernières années.

L'entreprise a été confrontée à des ventes faibles au cours des quatre dernières années, en raison de la baisse de la demande pour ses galettes de viande à base de plantes, ce qui a entraîné des suppressions d'emplois et des mesures visant à gérer son endettement.

Avec un intérêt pour la vente à découvert représentant environ 81,8 % de son flottant, Beyond Meat est l'une des actions les plus vendues sur le marché, selon les données de la société d'analyse Ortex.

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 64 % de la semaine dernière, lorsque l'action a chuté à son plus bas niveau historique après une offre d'échange de titres qui a permis à l'entreprise d'éviter un défaut de paiement à court terme au prix d'une dilution importante de ses actions.

"Déficitaire, fortement vendue à découvert, son symbole boursier se prête aux "meme stocks" et facile à comprendre, c'est le cocktail classique des "meme stocks"", a déclaré Ivan Cosovic, directeur général du groupe de données Breakout Point, basé en Allemagne.

"BYND a maintenant des centaines de mentions sur les canaux de vente au détail. Qu'il s'agisse de l'infini et de BYND ou d'une nouvelle tranche de fausse viande, il est clair que les investisseurs de détail s'amusent à nouveau avec les "meme stocks".

Les actions de Beyond Meat étaient en hausse de 86 % à 6,75 dollars.

UN SHORT SQUEEZE CLASSIQUE

Depuis le 16 octobre, date à laquelle l'action a atteint un plancher de 50 cents, elle a été multipliée par près de sept, grâce également à l'intérêt accru des investisseurs de détail qui ont investi dans certains titres de consommation en perte de vitesse, notamment Krispy Kreme DNUT.O , ainsi que GoPro GPRO.O .

Les actions de Beyond Meat ont grimpé de 146% mardi, après l'annonce d'un accord avec Walmart WMT.N pour étendre la distribution de certains de ses produits au distributeur à grande surface.

Les traders de détail ont acheté pour près de 35 millions de dollars d'actions Beyond Meat mardi, le plus gros achat en une journée jamais enregistré, ainsi qu'environ 620 000 dollars d'actions Krispy Kreme, le plus gros achat en une journée depuis la fin juillet, selon les données de Vanda Research.

"La vague d'activité actuelle (sur les actions de Beyond Meat) semble avoir plus à voir avec un short squeeze qu'avec un réel changement dans l'appétit des investisseurs pour l'action", a déclaré Danni Hewson, responsable de l'analyse financière chez AJ Bell.

Les actions Beyond Meat ont attiré l'attention des traders de détail cette semaine sur les plateformes de médias sociaux populaires axées sur les investisseurs, y compris r/WallStreetBets de Reddit RDDT.N et stocktwits.com.

Près de 400 millions d'actions du fabricant de viande à base de plantes ont été échangées lors des transactions de pré-marché, soit plus de quatre fois la moyenne mobile sur 50 jours.

Business Insider a rapporté qu'un trader nommé Dimitri Semenikhin était à l'origine de cet enthousiasme, car il a fait l'éloge de l'entreprise en publiant des messages sur le compte X.com Capybara Stocks.

Capybara Stocks, le pseudonyme X.com de Semenikhin, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les actions de Krispy Kreme , qui a dû faire face à une faible demande ainsi qu'à l'échec d'un partenariat avec McDonald's MCD.N cette année, étaient en hausse d'environ 21 % dans les échanges avant bourse mercredi.

Le fonds négocié en bourse MEME de Roundhill MEME.P était en hausse de 5% avant la cloche. L'ETF suit une série d'actions préférées des détaillants, les actions de Beyond Meat ayant le plus de poids avec environ 10,2 %.