Les actions de Beyond Meat bondissent après que le règlement de l'échange de dettes a déclenché un rachat forcé de positions courtes

20 octobre - ** Les actions de Beyond Meat BYND.O en hausse de 117% à $1,36

** Goldman Sachs considère que le titre a 23,3 % de chances d'avoir un écart-type à la hausse, ce qui représente un gain de 46,4 %, au cours de la semaine prochaine

** Au plus haut de lundi, à 1,53 $, BYND était en hausse de 135 %, soit près de 3 écarts types, selon les calculs de Goldman Sachs

** La société évite un défaut de paiement à court terme malgré une dilution significative ; le nombre d'actions passe d'environ 76,65 millions à plus de 400 millions suite à l'accord d'échange de dette annoncé la semaine dernière

** Avec un intérêt court actuel d'environ 64% de son flottant total, la société est également parmi les actions américaines les plus vendues, selon les données de la société d'analyse Ortex

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé d'environ 46 % depuis le début de l'année