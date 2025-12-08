Les actions de Berkshire Hathway chutent après l'annonce du départ du directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de Berkshire Hathaway BRKa.N ont baissé de 2,2 % à 738 590 $ lundi après l'annonce du départ de Marc Hamburg, directeur financier de longue date.

** BRKa est en voie d'enregistrer sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 4 août et sa clôture la plus basse depuis le 6 novembre.

** Le directeur financier Marc Hamburg, qui a rejoint BRKa en 1987, prendra sa retraite le 1er juin 2027, après quatre décennies passées au sein du conglomérat. Todd Combs, un gestionnaire d'investissement de BRKa, quittera pour diriger le groupe d'investissement stratégique de la nouvelle initiative de sécurité et de résilience de JPMorgan JPM.N .

** Charles Chang, directeur financier de Berkshire Hathaway Energy, succédera à M. Hamburg l'année prochaine.

** Les annonces de départ interviennent alors que Greg Abel est sur le point de succéder à Warren Buffett à la tête de BRKa à partir du 1er janvier 2026.

** BRKa est en hausse de 8,6 % depuis le début de l'année, alors que le S&P 500 .SPX est en hausse de 2,3 %.