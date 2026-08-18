Les actions de Baidu cotées aux États-Unis reculent après la publication de chiffres d'affaires décevants au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions de la société chinoise Baidu BIDU.O , cotées aux États-Unis, reculent de 2,5 % à 101,50 dollars avant l'ouverture du marché ** Baidu 9888.HK annonce une baisse de 4 % de son chiffre d’affaires, qui s’établit à 31,33 milliards de yuans (4,65 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars) au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 31,96 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires total de 13,1 milliards de yuans pour son segment des services de marketing en ligne, en baisse de 19 % par rapport à l'année précédente

** “Alors que notre activité de marketing en ligne reste sous pression, la dynamique croissante de notre cœur de métier, basé sur l’IA, confirme la transition de Baidu d’une entreprise centrée sur Internet vers une entreprise axée sur l’IA” – Robin Li, cofondateur et directeur général de Baidu

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse d'environ 20 % depuis le début de l'année

(1 $ = 6,7423 yuans renminbi)