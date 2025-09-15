Les actions d'Union Pacific augmentent après que Citigroup a relevé sa note à "acheter"

15 septembre - ** Les actions de l'opérateur ferroviaire Union Pacific UNP.N ont augmenté de 1,8 % à 218,9 $ dans les échanges de pré-marché

** Citigroup relève la note de l'action UNP de "neutre" à "achat", citant les récents événements qui ont mis en évidence les motifs pour lesquels UNP et Norfolk Southern NSC.N devront faire face aux régulateurs, et la récente chute du prix de l'action qui a poussé la hausse de l'action UNP dans la fourchette d'achat

** "Bien que les incertitudes liées aux fusions et acquisitions demeurent, nous pensons que le rapport risque/récompense de l'UNP est difficile à réfuter, avec une baisse limitée sur la base de son évaluation actuelle et une hausse significative due aux synergies de l'opération" - courtage

** La forte exécution opérationnelle de l'UNP est de bon augure pour les bénéfices du T3 '25 et la probabilité de succès de l'intégration, sous réserve de l'approbation de l'accord

** La semaine dernière, le directeur général d'UNP, Jim Vena, s'est entretenu avec Trump sur le projet d'achat de NSC pour 85 milliards de dollars

** Le courtier augmente le PT de 1 $ à 251 $, soit une hausse de 16 % par rapport à la dernière clôture de l'UNP

** 16 des 29 maisons de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 12 comme "conservée" et une comme "vendue"; le PT médian est de 260 $ - données LSEG