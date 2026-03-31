Les actions d'Unilever chutent à la suite de l'accord de fusion avec McCormick dans le secteur alimentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
31 mars - ** Les actions d'Unilever ULVR.L ont baissé de 4% à 4 346,5 pence; le titre est le premier perdant du FTSE 100 .FTSE .
** Les actions tombent à leur plus bas niveau depuis avril 2024
** ULVR va fusionner ses activités alimentaires avec McCormick MKC.N dans le cadre d'un accord qui créera une société d'une valeur d'environ 65 milliards de dollars
** Selon l'accord, ULVR détiendra 9,9 % des capitaux propres de la société fusionnée
** Depuis le début de l'année, l'action ULVR a baissé de ~8,23 % et MKC de ~21,13 %
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