Les actions d'Oracle progressent grâce à une levée de fonds de 50 milliards de dollars qui apaise les craintes concernant le financement des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des teneurs de livres au paragraphe 10; mise à jour des prix) par Rashika Singh

Les actions d'Oracle ORCL.N ont gagné 2% lundi après que les analystes de Wall Street ont déclaré que le plan de levée de fonds de 50 milliards de dollars de l'éditeur de logiciels apaise les inquiétudes sur sa capacité à financer une expansion massive des centres de données avec OpenAI.

Longtemps petit acteur sur le marché du cloud, Oracle a émergé comme un acteur majeur dans le domaine de la location de puissance informatique au cours de l'année écoulée, grâce à son accord avec OpenAI, d'une valeur de 300 milliards de dollars.

Mais les investisseurs s'inquiètent de plus en plus de savoir comment Oracle financera l'expansion des centres de données nécessaires pour servir OpenAI et d'autres clients, notamment xAI et Meta d'Elon Musk. Ses actions ont chuté de plus de 15 % l'année dernière, alors que ses résultats de décembre montraient une consommation de trésorerie d'environ 10 milliards de dollars pour la première moitié de l'année fiscale.

La société a déclaré dimanche qu'elle prévoyait de lever entre 45 et 50 milliards de dollars au cours de l'année 2026 en combinant la vente d'actions et l'endettement, arguant que cette décision reflétait son engagement à maintenir une notation de qualité au milieu des dépenses en matière d'IA.

Sur cette somme , 20 milliards de dollars devraient provenir de la vente de ses actions au prix du marché, tandis que le reste serait financé par la vente d'obligations au début de l'année 2026. L'entreprise a déclaré qu'elle ne prévoyait pas d'émettre de dette supplémentaire cette année.

"Oracle ne se contente pas de dire qu'elle s'engage à maintenir sa dette de catégorie investissement, mais elle envoie un message clair aux investisseurs obligataires et aux agences de notation qu'elle l'est", ont déclaré les analystes de Guggenheim.

Oracle a révélé lundi qu'il avait déposé une demande d'offre de 100 millions d'actions de dépositaire.

"Nous pouvons voir comment les marchés de la dette seront probablement plus calmes après cette transaction, car la combinaison des capitaux propres supplémentaires et des titres convertibles obligatoires réduira les besoins de dette et renforcera le bilan d'Oracle", ont déclaré les analystes de Barclays dans une note.

Les investisseurs ont vendu les swaps de défaut de crédit d'Oracle qui offrent aux détenteurs d'obligations une couverture contre le défaut de paiement. Les CDS à 10 ans ORCL10YUSAX=MG et à 5 ans ORCL5YUSAX=MG ont chuté d'environ 35 points de base chacun, selon Markit Data.

Goldman Sachs dirigera la vente des obligations, tandis que Citigroup gérera les offres d'actions et de titres préférentiels convertibles.

DES DOUTES SUBSISTENT SUR L'AI

Les investisseurs restent néanmoins prudents et se demandent si les centaines de milliards que les entreprises technologiques consacrent à l'infrastructure de l'IA seront rentables, étant donné le peu de preuves de gains de productivité dans le monde réel.

L'accueil favorable réservé au dernier modèle d'IA de Google et l'accord conclu pour que la technologie de l'entreprise alimente les fonctions d'IA d'Appleont également mis la pression sur OpenAI dans cette course aux enjeux considérables.

"La perception est que la fortune d'Oracle est maintenant fortement liée à OpenAI et, combinée aux plans de l'entreprise de lever jusqu'à 50 milliards de dollars pour investir en 2026, la nervosité au sujet de la situation ne semble pas près de disparaître", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Oracle a fait l'objet d'une surveillance accrue à la suite d'une action en justice intentée par les détenteurs d'obligations en janvier et de la hausse des coûts de ses swaps de défaut de crédit l'année dernière .

Les analystes de Jefferies ont déclaré que le plan de financement "gagne du temps" pour les ambitions d'Oracle en matière d'IA, mais ont averti qu'il pourrait peser sur les marges à court terme, et ont déclaré qu'il était peu probable que le flux de trésorerie disponible devienne positif avant l'année fiscale 29.