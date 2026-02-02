Les actions d'Oracle chutent alors que les investisseurs évaluent le plan de financement de l'IA à 50 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rashika Singh

Les actions d'Oracle ORCL.N ont chuté d'environ 4% dans les échanges de pré-marché lundi, après qu'il a présenté des plans pour lever 45 milliards à 50 milliards de dollars cette année pour étendre son infrastructure cloud, alimentant les inquiétudes des investisseurs au sujet de son endettement croissant.

L'éditeur de logiciels, présidé par le milliardaire Larry Ellison, a déclaré que la levée de fonds visait à accroître la capacité du cloud pour répondre à la demande contractuelle de clients importants tels que AMD.O , Meta META.O , Nvidia

NVDA.O , OpenAI, TikTok et xAI.

Alors que les entreprises continuent d'augmenter leurs capacités malgré une visibilité limitée sur les rendements potentiels, les investisseurs se demandent si l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle dans l'ensemble du secteur technologique générera une demande soutenue.

"La perception est que les fortunes d'Oracle sont maintenant fortement liées à OpenAI et, combinée aux plans de l'entreprise de lever jusqu'à 50 milliards de dollars pour investir en 2026, la nervosité au sujet de la situation ne semble pas près de disparaître", a déclaré Russ Mould, directeur de l'investissement chez AJ Bell.

Oracle a déclaré vouloir atteindre l'objectif de financement par un mélange à peu près égal de capitaux propres et de dettes, y compris des titres liés à des actions, des actions ordinaires et un nouveau programme sur le marché pouvant atteindre 20 milliards de dollars, ainsi que l'émission d'obligations non garanties de premier rang prévue pour le début de l'année prochaine.

Les analystes de Bernstein ont déclaré que le mélange de dettes et de capitaux propres devrait soutenir la note de crédit d'Oracle de catégorie investissement et réduire l'incertitude quant au calendrier et au coût des financements futurs.

La société fait l'objet d'une surveillance accrue depuis un récent procès intenté par des détenteurs d'obligations en janvier et la hausse des coûts de ses swaps de défaut de crédit l'année dernière.

Le coût de l'assurance de la dette d'Oracle contre le défaut de paiement a grimpé en décembre l'année dernière pour atteindre son niveau le plus élevé depuis au moins cinq ans.

Les analystes de Jefferies ont déclaré que le plan de financement "gagne du temps" pour les ambitions d'Oracle en matière d'IA, mais ont averti qu'il pourrait peser sur les marges à court terme, et ont déclaré qu'il était peu probable que le flux de trésorerie disponible devienne positif avant l'année fiscale 29.