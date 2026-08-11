Les actions d'On, soutenue par Federer, s'effondrent alors que la croissance du marché des vêtements de sport aux Amériques ralentit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prévisions concernant la marge brute sur l'ensemble de l'exercice passent de 64,5 % à au moins 65 %

* La croissance du chiffre d'affaires sur le marché principal, les Amériques, ralentit à 13 % au deuxième trimestre

* Le cours de l'action recule de 22 % — en passe d'enregistrer sa pire journée de son histoire

(Reformulation du paragraphe 1, ajout de détails sur le trimestre au paragraphe 6) par Angela Christy M

Les actions américaines d’On Holding 49G.BN

ONON.N ont plongé jusqu'à 22 % et s’apprêtaient à connaître leur pire journée de leur histoire après que la marque de vêtements de sport a manqué mardi les estimations de chiffre d’affaires net du deuxième trimestre, pénalisée par le ralentissement de la croissance sur son marché phare, les Amériques.

La société soutenue par Roger Federer subit les effets d’un environnement macroéconomique plus difficile, alors même qu’elle grignote des parts de marché à Nike NKE.N et Adidas

ADSGn.DE ; le ralentissement de la croissance aux États-Unis met en effet à l’épreuve sa capacité à se développer rapidement sans recourir aux remises importantes qui ont nui à de nombreux concurrents.

La croissance du chiffre d’affaires d’On, dont le siège est à Zurich , sur le marché des Amériques – qui représente plus de la moitié de son chiffre d’affaires – a ralenti à 13 % à taux de change constants, contre 17 % aupremier trimestre. En revanche, les ventes dans la région Asie-Pacifique ont bondi de 54,7 %.

Les dirigeants ont déclaré que la société ne «compromettrait» pas sa stratégie de vente au prix plein au profit de volumes plus importants, même si des concurrents plus importants se tournent vers les remises pour attirer des consommateurs à court d’argent.

« Nous ne cherchons pas à atteindre des volumes à court terme. Nous construisons délibérément la valeur d’une marque haut de gamme sur plusieurs décennies », a déclaré le co-directeur général David Allemann lors d’une conférence téléphonique après la publication des résultats .

Cette stratégie a permis aux ventes directes aux consommateurs — c’est-à-dire celles réalisées via ses boutiques et son site web — de progresser d’environ 34 % au cours du trimestre. La croissance du chiffre d’affaires en gros, c’est-à-dire les ventes réalisées par l’intermédiaire d’autres détaillants, a toutefois fortement ralenti, s’établissant à 12,7 % au deuxième trimestre, contre 25,1 % au trimestre précédent.

On prévoit néanmoins une marge brute annuelle d’au moins 65 %, en hausse par rapport à ses prévisions antérieures de 64,5 %, et a élargi sa fourchette prévisionnelle de chiffre d’affaires annuel à un intervalle compris entre 3,47 milliards et 3,56 milliards de francs suisses à taux de change constants, contre un objectif précédent d’environ 3,51 milliards de francs.

Toutefois, Randal Konik, analyste chez Jefferies, a averti que les gains de marge pourraient ne pas être durables, compte tenu du ralentissement de la croissance et du niveau toujours élevé des stocks, ajoutant que ces tendances pourraient entraîner des révisions à la baisse des estimations.

Dans l'ensemble, la société, fondée en 2010 et connue pour les semelles creuses caractéristiques de ses baskets, a enregistré un chiffre d'affaires net de 850,3 millions de francs suisses (1,05 milliard de dollars) pour le trimestre clos le 30 juin, manquant ainsi les estimations des analystes qui s'élevaient à 878,16 millions de francs.

Pour le trimestre clos le 30 juin, la société a annoncé un bénéfice par action ajusté de 0,35 franc, dépassant légèrement les estimations des analystes qui tablaient sur 0,34 franc par action.

L'action de la société, qui a chuté d'environ 17 % cette année, s'échangeait à 30,30 dollars, son plus bas niveau depuis près de deux ans.

(1 dollar = 0,8101 franc suisse)