Les actions d'Oklo en hausse après l'acquisition de CEI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** L'action d'Oklo ( OKLO.N ), société spécialisée dans les technologies nucléaires soutenue par Sam Altman, progresse de 1% à 53,3 dollars en pré-ouverture

** La société acquiert Creative Engineers (CEI) afin de renforcer ses capacités dans les domaines du sodium et des métaux alcalins

** Cette opération renforce le programme Aurora d’Oklo, basé sur un réacteur refroidi au sodium, en améliorant les capacités de conception, de fabrication, d’essais et de sécurité, tout en réduisant les risques liés au déploiement

** Cette acquisition apporte une activité génératrice de trésorerie et renforce les capacités d’ingénierie, de fabrication, d’essais et de R&D en vue de la commercialisation d’Aurora – OKLO

** À la clôture, l’action OKLO reculait de 26,5%