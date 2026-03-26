Les actions d'Occidental Petroleum augmentent à la suite de l'annonce par Reuters de la démission de la directrice générale

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(Mises à jour)

26 mars - ** Les actions du producteur de schiste Occidental Petroleum OXY.N augmentent de 4,2 % pour atteindre 64,44 $, leur plus haut niveau depuis juillet 2024

** Vicki Hollub, directrice générale de longue date d'Occidental , quittera ses fonctions dans le courant de l'année, ont déclaré à Reuters des sources familières avec le sujet

** Richard Jackson, actuellement directeur de l'exploitation, devrait prendre la tête de l'entreprise après le départ de Vicki Hollub

** Vicki Hollub pourrait continuer à conseiller le nouveau directeur général et à siéger au conseil d'administration de la société, ont ajouté les sources

** En incluant les mouvements de la séance, OXY est en hausse de 56% depuis le début de l'année