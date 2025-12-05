 Aller au contenu principal
Les actions d'Ocado augmentent après que Kroger a accepté de verser une indemnité de 350 millions de dollars
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 09:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Les actions du supermarché en ligne britannique et du groupe technologique Ocado OCDO.L augmentent de 7,9 % à 198,7 pence - l'action figure parmi les plus fortes hausses du FTSE mid-cap .FTMC .

** Ocado recevra un paiement unique de 350 millions de dollars de la part de Kroger KR.N , l'épicier américain ayant décidé de fermer trois entrepôts robotisés et d'annuler un projet d'installation

** OCDO réaffirme son objectif de générer un flux de trésorerie positif au cours de l'exercice 26

** À la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 39 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

FTSE 250
22 149,37 Pts FTSE Indices +0,36%
KROGER
63,145 USD NYSE -4,64%
OCADO GROUP
195,500 GBX LSE +6,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Pages les plus populaires

