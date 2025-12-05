Les actions d'Ocado augmentent après que Kroger a accepté de verser une indemnité de 350 millions de dollars

5 décembre - ** Les actions du supermarché en ligne britannique et du groupe technologique Ocado OCDO.L augmentent de 7,9 % à 198,7 pence - l'action figure parmi les plus fortes hausses du FTSE mid-cap .FTMC .

** Ocado recevra un paiement unique de 350 millions de dollars de la part de Kroger KR.N , l'épicier américain ayant décidé de fermer trois entrepôts robotisés et d'annuler un projet d'installation

** OCDO réaffirme son objectif de générer un flux de trésorerie positif au cours de l'exercice 26

** À la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 39 % depuis le début de l'année