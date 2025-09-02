Les actions d'Ionis bondissent après que des essais avancés ont montré que le médicament réduit les taux de graisses dans le sang

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Ionis Pharmaceuticals

IONS.O ont bondi mardi avant la cloche après que le fabricant de médicaments a déclaré que son traitement expérimental réduisait de manière significative les niveaux de graisses sanguines appelées triglycérides et réduisait le risque de pancréatite dans deux grandes études de phase avancée.

Les actions de la société basée à Carlsbad ont augmenté d'environ 17 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Ionis prévoit de demander l'approbation du médicament, appelé olezarsen, aux États-Unis d'ici la fin de l'année.

Le fabricant de médicaments a testé l'olezarsen dans deux essais avec près de 1 100 patients combinés qui souffraient d'hypertriglycéridémie sévère, une condition dans laquelle les niveaux de graisses dans le sang sont trop élevés, ce qui augmente le risque de maladie cardiaque et de pancréatite.

Le médicament a réduit les taux de triglycérides jusqu'à 72 % par rapport au placebo.

Luca Issi, analyste chez RBC Capital Markets, a qualifié les résultats de "plus spectaculaires que prévu."

Le médicament a réduit de 85 % les cas de pancréatite aiguë. C'est la première fois qu'un traitement permet une réduction statistiquement significative du risque chez les personnes présentant un taux de triglycérides très élevé.

Olezarsen est déjà approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis pour traiter le syndrome de chylomicronémie familiale, une maladie génétique rare qui empêche l'organisme de décomposer les graisses et entraîne des taux de triglycérides extrêmement élevés.