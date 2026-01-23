Les actions d'Intel chutent en raison de prévisions médiocres et de problèmes d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 janvier - ** Les actions d'Intel Corp INTC.O ont chuté de ~16% vendredi, en voie d'enregistrer la plus forte baisse en un jour depuis plus d'un an, après que l'entreprise ait annoncé de faibles prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires et ait déclaré qu'elle avait du mal à répondre à la forte demande de puces pour centres de données induite par l'intelligence artificielle en raison de contraintes d'approvisionnement ** La société ne peut pas répondre à la demande même en faisant tourner ses usines à plein régime; le directeur financier a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'offre disponible s'améliore au deuxième trimestre après avoir atteint ses niveaux les plus bas au premier trimestre ** L'action reste en hausse de ~80% depuis septembre dernier, lorsque Nvidia NVDA.O a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars dans INTC
** INTC a récemment atteint ~80 fois les bénéfices attendus, sa plus haute valorisation depuis les années 1970 ** Plusieurs analystes ont augmenté leurs PTs sur INTC suite à son rapport jeudi, tandis que RBC et Citi ont réduit leurs PTs
** L'action a atteint 45,54 $, soit près du double de la prévision médiane de 23 $, selon les données du LSEG
