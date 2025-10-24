Les actions d'Inhibrx bondissent après que le médicament contre le cancer des os a ralenti la progression de la maladie dans le cadre d'un essai clinique

Inhibrx Biosciences INBX.O a déclaré jeudi que son médicament expérimental avait contribué à ralentir la progression d'un cancer des os rare et agressif lors d'un essai à mi-parcours, ce qui a fait bondir ses actions de plus de 70 % lors de la séance prolongée.

Dans l'étude portant sur 206 patients, le médicament, ozekibart, a permis aux patients de vivre 5,52 mois sans que leur cancer ne s'aggrave, contre 2,66 mois pour les patients sous placebo.

Inhibrx a déclaré qu'elle prévoyait de soumettre une demande de mise sur le marché à la Food and Drug Administration des États-Unis au cours du deuxième trimestre de 2026.

La société a testé le médicament pour traiter le chondrosarcome, un type rare de cancer qui commence dans les os et affecte principalement le cartilage, le tissu flexible autour des articulations. Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé par la FDA pour cette maladie.

Le médicament a également permis de contrôler la maladie et d'améliorer la qualité de vie des patients, notamment en retardant la douleur et le déclin physique.

Ce bénéfice a été observé dans différents groupes de patients, y compris ceux qui présentent ou non des mutations IDH, fréquentes dans les chondrosarcomes.

"Je suis très encouragé et enthousiaste au sujet d'ozekibart et de l'impact que j'ai constaté sur mes patients atteints de sarcomes", a déclaré le Dr Robin Jones du Royal Marsden Hospital de Londres.

Le traitement a été généralement bien toléré. Un patient est décédé des suites d'une toxicité hépatique au début de l'essai, mais Inhibrx a déclaré avoir mis en place des mesures pour réduire ce risque, notamment en excluant les patients souffrant de graves problèmes hépatiques et en surveillant étroitement la fonction hépatique au début du traitement.

Inhibrx a également communiqué les premières données d'études en cours testant ozekibart en association avec la chimiothérapie dans le cancer colorectal et le sarcome d'Ewing, un cancer rare des os et des tissus mous pour lequel il n'existe pas de traitement approuvé par la FDA.