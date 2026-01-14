Les actions d'Infosys cotées aux États-Unis bondissent grâce à de solides prévisions de recettes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions cotées aux États-Unis de l'exportateur indien de services logiciels Infosys INFY.N augmentent de 9,6 % à 19,21 $

** La société relève ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour l'année fiscale 26, les portant de 2 %-3 % à 3 %-3,5 %

** Les revenus du trimestre de décembre ont augmenté de 8,9% à 454,79 milliards de roupies indiennes (5,04 milliards de dollars) dépassant l'estimation moyenne des analystes de 452,27 milliards de roupies

** Le bénéfice net du troisième trimestre a chuté de 2,2 % pour atteindre 66,54 milliards de roupies, manquant aux estimations de 73,79 milliards de roupies

** Les commandes importantes ont augmenté pour atteindre 4,8 milliards de dollars au cours du trimestre de décembre, contre 3,1 milliards de dollars au cours du trimestre précédent

** Les actions cotées en bourse aux États-Unis ont chuté d'environ 14 % en 2025

(1 $ = 90,2380 roupies indiennes)