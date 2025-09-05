 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les actions d'Hexagon se hissent au sommet du STOXX après l'accord avec Cadence
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 09:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 septembre - ** Les actions d'Hexagon HEXAb.ST augmentent d'environ 7% après que le groupe suédois de technologie industrielle a accepté de vendre son activité de conception et d'ingénierie à Cadence CDNS.O pour 2,7 milliards d'euros (3,16 milliards de dollars)

** Le marché devrait bien accueillir ce niveau de déblocage de valeur, même si nous pensons que certains investisseurs pourraient vouloir entendre des explications supplémentaires sur les raisons pour lesquelles D&E ne s'intégrerait pas naturellement dans RemainCo", a déclaré J.P.Morgan

** Il ajoute qu'il s'attend également à ce que le mouvement déplace le débat autour de l'évaluation d'Hexagon sur une base autonome à la suite de la scission d'Octave

** Si les gains se maintiennent, l'action connaîtra sa plus forte hausse en une journée depuis fin juillet; elle est en tête de l'indice européen STOXX 600 .STOXX

(1 $ = 0,8542 euro)

Valeurs associées

CADENCE DESIGN
349,3300 USD NASDAQ +0,58%
HEXAGON RG-B
10,380 EUR Tradegate +11,33%
HEXAGON RG-B
11,2000 USD OTCBB 0,00%
STOXX Europe 600
552,14 Pts DJ STOXX +0,37%
