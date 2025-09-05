Les actions d'Hexagon se hissent au sommet du STOXX après l'accord avec Cadence

5 septembre - ** Les actions d'Hexagon HEXAb.ST augmentent d'environ 7% après que le groupe suédois de technologie industrielle a accepté de vendre son activité de conception et d'ingénierie à Cadence CDNS.O pour 2,7 milliards d'euros (3,16 milliards de dollars)

** Le marché devrait bien accueillir ce niveau de déblocage de valeur, même si nous pensons que certains investisseurs pourraient vouloir entendre des explications supplémentaires sur les raisons pour lesquelles D&E ne s'intégrerait pas naturellement dans RemainCo", a déclaré J.P.Morgan

** Il ajoute qu'il s'attend également à ce que le mouvement déplace le débat autour de l'évaluation d'Hexagon sur une base autonome à la suite de la scission d'Octave

** Si les gains se maintiennent, l'action connaîtra sa plus forte hausse en une journée depuis fin juillet; elle est en tête de l'indice européen STOXX 600 .STOXX

(1 $ = 0,8542 euro)