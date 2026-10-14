Les actions d'Eutelsat s'envolent alors que l'Ukraine annonce des restrictions sur le service Starlink à usage militaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de graphiques présentant l'évolution des réseaux satellitaires et du cours de l'action Eutelsat. Mise à jour du texte avec des précisions contextuelles aux paragraphes 5 et 6, ainsi que les commentaires d'un consultant aux paragraphes 7 et 8.)

par Gianluca Lo Nostro et Hugo Lhomedet

L'action de l'opérateur satellite européen Eutelsat ETL.PA a fortement progressé mercredi après que l'Ukraine a déclaré que le service Starlink de SpaceX

SPCX.O avait imposé des restrictions à son service de niveau militaire, alimentant ainsi les paris des investisseurs selon lesquels les fournisseurs européens pourraient tirer profit des tensions croissantes entre Washington et Kyiv.

Eutelsat, considéré comme le meilleur atout de l’Europe pour rivaliser avec Starlink, a gagné 13,1% à 11h36 GMT, tandis que son concurrent luxembourgeois SES SESFg.LU , qui fournit également des services de connectivité par satellite, a progressé de 3,9%.

Selon les analystes, cette évolution reflète les anticipations des investisseurs selon lesquelles les gouvernements et les clients européens pourraient rechercher des alternatives aux ressources spatiales américaines si l’accès aux services américains venait à être remis en cause.

“Je pense que cela est lié à la position favorable à la Russie et défavorable à l’Ukraine adoptée ces derniers jours par l’administration américaine, ce qui implique un accès limité, voire inexistant, aux services satellitaires et au partage de renseignements américains, remettant ainsi les fournisseurs européens sous les feux de la rampe en tant qu’alternatives potentielles”, a déclaré Aleksander Peterc, analyste chez Bernstein.

Eutelsat est actuellement la seule autre entreprise au monde, outre SpaceX, à fournir des services Internet par satellite via son réseau OneWeb de satellites en orbite terrestre basse. Mais Starlink, qui s’adresse directement aux consommateurs, dispose d’environ 10.000 satellites en orbite, contre plus de 600 pour Eutelsat.

Les investisseurs semblent parier que les tensions géopolitiques pourraient orienter la demande vers les opérateurs satellitaires européens. Les experts soulignent toutefois que les utilisateurs actuels de Starlink ne peuvent pas simplement migrer vers OneWeb et que toute transition nécessiterait le déploiement de nouveaux terminaux et d’infrastructures de soutien.

“OneWeb pourrait offrir une capacité complémentaire utile, mais le considérer comme un simple substitut revient à négliger d’importantes contraintes opérationnelles et infrastructurelles”, a déclaré Christian Freiherr von der Ropp, consultant indépendant spécialisé dans les satellites.

Remplacer Starlink ou Starshield nécessiterait le déploiement d’un grand nombre de nouveaux terminaux utilisateurs, a-t-il précisé, tout en ajoutant que la constellation plus petite de OneWeb et son architecture réseau différente pourraient limiter son utilité dans certaines applications militaires.