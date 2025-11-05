Les actions d'Emerson chutent après avoir manqué les estimations de chiffre d'affaires du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Emerson Electric EMR.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour le quatrième trimestre, alors que la société est confrontée à une demande irrégulière pour ses équipements d'automatisation.

Les actions de la société ont chuté de plus de 6 % dans les échanges avant bourse.

Emerson, qui s'est concentré sur l'automatisation au cours des dernières années, tente toujours de gagner du terrain et a eu du mal à dégager des marges plus importantes de cette unité.

La société s'est rationalisée au cours des dernières années en procédant à une série d'opérations visant à tirer parti de la demande future en matière d'automatisation industrielle. L'année dernière, Emerson a accepté d'acheter le reste d'AspenTech qu'elle ne possédait pas encore pour une valeur d'environ 15,1 milliards de dollars.

Toutefois, ses appareils de mesure et d'analyse ont continué à bénéficier des fabricants et des clients finaux dans les secteurs de la chimie, du pétrole et du gaz.

Le chiffre d'affaires net trimestriel global a augmenté de 5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 4,85 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que l'entreprise enregistre un chiffre d'affaires net de 4,9 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, elle a gagné 1,62 $ par action pour le trimestre allant jusqu'à septembre, ce qui est conforme aux estimations.