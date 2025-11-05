 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 063,42
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions d'Emerson chutent après avoir manqué les estimations de chiffre d'affaires du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 14:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Emerson Electric EMR.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions pour le quatrième trimestre, alors que la société est confrontée à une demande irrégulière pour ses équipements d'automatisation.

Les actions de la société ont chuté de plus de 6 % dans les échanges avant bourse.

Emerson, qui s'est concentré sur l'automatisation au cours des dernières années, tente toujours de gagner du terrain et a eu du mal à dégager des marges plus importantes de cette unité.

La société s'est rationalisée au cours des dernières années en procédant à une série d'opérations visant à tirer parti de la demande future en matière d'automatisation industrielle. L'année dernière, Emerson a accepté d'acheter le reste d'AspenTech qu'elle ne possédait pas encore pour une valeur d'environ 15,1 milliards de dollars.

Toutefois, ses appareils de mesure et d'analyse ont continué à bénéficier des fabricants et des clients finaux dans les secteurs de la chimie, du pétrole et du gaz.

Le chiffre d'affaires net trimestriel global a augmenté de 5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 4,85 milliards de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que l'entreprise enregistre un chiffre d'affaires net de 4,9 milliards de dollars.

Sur une base ajustée, elle a gagné 1,62 $ par action pour le trimestre allant jusqu'à septembre, ce qui est conforme aux estimations.

Valeurs associées

EMERSON ELECTRIC
137,800 USD NYSE -1,61%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • (Crédits: Adobe Stock - IA)
    Pourquoi le missile nucléaire russe Bourevestnik change les règles du jeu militaire
    information fournie par The Conversation 05.11.2025 14:35 

    Le président russe Vladimir Poutine, vêtu d'un uniforme militaire, a annoncé le 26 octobre 2025 que la Russie avait testé avec succès un missile à propulsion nucléaire. Si cette information est avérée, une telle arme pourrait conférer à la Russie une capacité militaire ... Lire la suite

  • SYCOMORE AM
    Syconvictions du mois d’octobre 2025
    information fournie par Sycomore AM 05.11.2025 14:29 

    Aux Etats-Unis, les divergences entre Donald Trump et Jerome Powell semblent être mises de côté après Jackson Hole. Le shutdown n'a même pas été pris en compte par les marchés. Dans ce cadre, nous restons avec une exposition autour du point d'équilibre dans nos ... Lire la suite

  • ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    McDonald's: bénéfice net inférieur aux attentes au 3T, affecté par la restructuration
    information fournie par Boursorama avec AFP 05.11.2025 14:26 

    La chaîne de restauration rapide McDonald's a annoncé mercredi un bénéfice net inférieur aux attentes du marché au troisième trimestre, affecté par une charge de près de quarante millions de dollars quasi- intégralement liée au plan d'entreprise du groupe. Le chiffre ... Lire la suite

  • Fed : ce paradoxe sur les taux longs américains
    Fed : ce paradoxe sur les taux longs américains
    information fournie par Ecorama 05.11.2025 14:10 

    La Réserve fédérale américaine vient d’annoncer la fin de son resserrement quantitatif (QT), soit le dégonflement de son bilan. Une décision qui aurait dû détendre les taux souverains à 10 ans… mais c’est tout l’inverse qui s’est produit. Décryptage avec Pierre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank