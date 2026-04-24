Les actions d'Electrolux chutent de 24 % après l'enregistrement d'une perte trimestrielle due à l'effondrement de la demande aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Electrolux enregistre une perte inattendue au premier trimestre en raison de la chute de ses ventes aux États-Unis

* Le cours de l'action chute de 24 %

* La société prévoit une augmentation de capital de 1 milliard de dollars et un partenariat avec Midea en Amérique du Nord

* Les analystes préviennent que l'émission de droits pourrait peser sur le cours de l'action à court terme, mais y voient des avantages à long terme

(Ajout de la réaction du marché au paragraphe 2, commentaire d'analyste aux paragraphes 10-12) par Greta Rosen Fondahn

Les actions d'Electrolux

ELUXb.ST ont chuté de près d'un quart vendredi après que le fabricant d'appareils électroménagers a annoncé une perte inattendue au premier trimestre, quelques heures après avoir annoncé une émission de droits de souscription d'un milliard de dollars et un partenariat en Amérique du Nord avec son rival chinois Midea 000333.SZ .

Electrolux, qui a connu des difficultés face à une faible demande et à une concurrence sur les prix, a entrepris une restructuration et s'est recentré sur des catégories plus haut de gamme pour tenter d'améliorer sa rentabilité. Son partenariat avec Midea et les mesures distinctes annoncées jeudi soir entraîneraient la suppression de 3 000 emplois, a-t-il indiqué.

La société suédoise a imputé cette situation à un effondrement de la demande américaine, dû en partie à la hausse des coûts liés aux droits de douane américains, alors qu'elle a enregistré une perte d'exploitation de 266 millions de couronnes suédoises (29 millions de dollars) entre janvier et mars, contre un bénéfice de 452 millions l'année précédente.

Son action, qui avait déjà perdu 5 % cette année, a chuté de 24 % en début de séance.

Les analystes tablaient sur un bénéfice de 280 millions de couronnes, selon un sondage réalisé par Electrolux avant la publication de ses résultats jeudi soir.

Le fabricant d'appareils électroménagers, dont les marques comprennent également Frigidaire et AEG, a déclaré que ses ventes en Amérique du Nord, qui représentent un tiers du chiffre d'affaires du groupe mais où celui-ci connaît des difficultés depuis des années, ont reculé de 12 % en termes organiques, entraînant une baisse de 0,5 % de son chiffre d'affaires mondial au premier trimestre.

Le concurrent de Whirlpool WHR.N a revu à la baisse ses perspectives pour l'ensemble de l'année sur le marché nord-américain, passant de "neutre à négatif" à "négatif", en raison de la faiblesse de la demande américaine.

MESURES DE RESTRUCTURATION

Jeudi, après la clôture du marché, Electrolux a annoncé des plans visant à coopérer avec Midea dans la fabrication de produits de réfrigération et de lavage, ainsi qu'une émission de droits de 9 milliards de couronnes suédoises destinée à financer ce partenariat et d'autres mesures de restructuration.

Le directeur général Yannick Fierling a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique jeudi que ces initiatives changeraient l'avenir d'Electrolux en accélérant la croissance en Amérique du Nord, en améliorant l'efficacité à l'échelle du groupe et en renforçant son bilan.

Les analystes de Citi ont indiqué que le montant de l'émission de droits représentait plus de la moitié de la valeur boursière d'Electrolux et pourrait peser sur le cours de l'action à court terme.

Johan Eliason, analyste chez SB1 Markets, a également déclaré qu'il s'attendait à ce que l'émission de droits pèse à court terme, tout comme un trimestre moins bon que prévu en Amérique du Nord.

"Mais je pense sincèrement qu'à long terme, ce partenariat sera une bonne chose", a déclaré M. Eliason à propos du rapprochement avec Midea.

(1 $ = 9,2584 couronnes suédoises)