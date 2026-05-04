Les actions d'eBay peinent à suivre le cours ambitieux proposé par GameStop face au scepticisme des investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, l'action de la place de marché en ligne américaine eBay EBAY.O a bondi de 10 %, mais restait bien en deçà du prix d'offre de GameStop, signe que les investisseurs doutent de la réussite de cette offre de 56 milliards de dollars émanant du distributeur de jeux vidéo, bien plus modeste.

GameStop a proposé 125 dollars par action eBay, répartis à parts égales entre espèces et actions, ce qui représente une prime d'environ 20 % par rapport au cours de clôture d'eBay vendredi. L'action GameStop a reculé d'environ 3 %.

Son directeur général, Ryan Cohen, a déclaré qu'il était prêt à présenter l'offre directement aux actionnaires d'eBay et à mener une bataille pour le contrôle de l'entreprise si le conseil d'administration du distributeur en ligne s'y opposait.

Les analystes de Bernstein ont souligné d'importants défis financiers, compte tenu du bilan plus modeste de GameStop et de l'ampleur de la dette et des fonds propres qui seraient nécessaires pour racheter eBay. La société de courtage a déclaré qu'elle serait "encore plus surprise si cette opération aboutissait".

GameStop détient déjà une participation de 5 % dans eBay via des actions et des produits dérivés, mais la capitalisation boursière d'eBay est près de quatre fois supérieure à celle de GameStop.

Le distributeur de jeux vidéo, dont la dette totale s'élevait à 4,16 milliards de dollars au 31 janvier, a déclaré avoir réuni environ 20 milliards de dollars de dette. M. Cohen a indiqué que la partie en espèces de l'offre serait financée par les liquidités existantes et un financement par des tiers.

M. Cohen, figure centrale de la frénésie des "meme stocks" de 2021, a déclaré que la fusion des deux sociétés pourrait permettre de réaliser 2 milliards de dollars de réductions de coûts annualisées et de faire d’eBay un concurrent plus solide face à Amazon AMZN.O en tirant parti des 1 600 magasins de GameStop aux États-Unis.

Le fonds négocié en bourse MEME de Roundhill MEME.P a progressé de 2,3 %.

Michael Burry, surtout connu pour avoir prédit la crise financière de 2008, a déclaré samedi dans un article publié sur Substack qu'une acquisition totale serait un pari risqué pour GameStop, invoquant la forte disparité des valorisations alors que les spéculations autour d'un accord s'intensifiaient.

Les actions de GameStop et d'eBay ont respectivement progressé de 32,1 % et 19,5 % depuis le début de l'année.