Les actions d'Arm chutent en raison de perspectives décevantes ; l'entreprise cherche à investir pour fabriquer ses propres puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'action d'Arm chute de 8 % après des prévisions trimestrielles décevantes

*

Arm investira dans le développement de puces finies, selon la directrice générale

*

La directrice générale n'a pas voulu donner de détails sur les projets de développement de puces finies

(Mise à jour du premier paragraphe et ajout de détails) par Max A. Cherney et Arsheeya Bajwa

Les actions d'Arm Holdings ARM.O ont chuté de 8 % dans les échanges prolongés mercredi, après que le fournisseur de technologie de puce ait publié des prévisions trimestrielles qui ont déçu les investisseurs, en partie à cause de ses plans d'investissement d'une partie de ses bénéfices dans la construction de ses propres puces et d'autres composants.

La société a prévu un bénéfice légèrement inférieur aux estimations pour le deuxième trimestre fiscal, alors que les tensions commerciales mondiales menacent d'affecter la demande d'Arm dans son marché principal des smartphones, ce qui n'a pas satisfait les investisseurs qui ont fait grimper l'action ces derniers mois .

Le projet d'investir davantage dans le développement de ses propres puces marque une rupture par rapport à l'activité de longue date d'Arm, qui consiste à fournir de la propriété intellectuelle à des entreprises telles que Nvidia NVDA.O et Amazon.com AMZN.O , qui conçoivent déjà leurs propres puces. Les puces finies sont "l'incarnation physique" d'un produit qu'Arm vend déjà et qui s'appelle Compute Sub Systems (CSS), a déclaré la directrice générale d'Arm, Rene Haas.

"Nous décidons consciemment d'investir plus lourdement - (dans) la possibilité d'aller au-delà des conceptions () et de construire quelque chose, de construire des chiplets ou même des solutions possibles", a déclaré Rene Haas lors d'un entretien avec Reuters.

Les chiplets sont des versions plus petites et spécifiques d'une puce plus grande que les concepteurs peuvent utiliser comme blocs de construction pour former un processeur complet. Les solutions intègrent le matériel et les logiciels.

La décision d'augmenter ses investissements dans les puces, les chiplets et les solutions potentielles pourrait ne pas déboucher sur un produit si Arm décidait d'arrêter le développement ou de mettre en pause divers projets, a déclaré l'entreprise.

Si l'entreprise choisit de fabriquer une puce complète, cela entamera ses bénéfices et ne constitue pas une garantie de succès. Les puces d'IA avancées coûtent plus de 500 millions de dollars rien que pour le silicium et potentiellement plus pour le matériel serveur et les logiciels nécessaires à leur fonctionnement. Pour constituer le personnel nécessaire à la fabrication de chiplets et d'autres puces finies, Arm a recruté auprès de ses clients et s'est mis en concurrence avec eux pour obtenir des contrats. Rene Haas n'a pas voulu préciser le délai dans lequel les investissements de l'entreprise dans la nouvelle stratégie se traduiraient par des bénéfices, ni donner des détails sur les nouveaux produits potentiels qui font partie de l'initiative. Elle a toutefois précisé qu'Arm se pencherait sur les chiplets, "une puce physique, une carte, un système, tout ce qui précède"

Depuis des années, la société Arm, détenue par SoftBank Group 9884.T , s'est lancée dans une campagne ambitieuse visant à accroître son chiffre d'affaires et à augmenter ses bénéfices en combinant de nouveaux produits à marge plus élevée, tels que la technologie CSS, et en augmentant les redevances qu'elle perçoit sur chaque puce. Les détails des discussions entre les dirigeants d'Arm sur la fabrication de ses propres puces sont apparus sur le site lors d' un procès en décembre.

La décision de fabriquer sa propre puce pourrait mettre Arm en concurrence directe avec ses clients tels que Nvidia

NVDA.O , qui s'appuient sur la propriété intellectuelle de l'entreprise.

INVESTISSEURS DÉÇUS

La technologie des puces d'Arm équipe presque tous les smartphones dans le monde, et ses prévisions timides soulignent l'incertitude à laquelle sont confrontés les fabricants mondiaux et leurs fournisseurs en raison des politiques tarifaires du président américain Donald Trump.

La société britannique Arm a prévu un bénéfice ajusté par action compris entre 29 cents et 37 cents pour le deuxième trimestre fiscal, dont le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 36 cents par action, selon les données de LSEG.

"Les résultats et les perspectives ont été faibles et inférieurs aux attentes", a déclaré Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights.

Arm a bondi d'environ 150 % depuis ses débuts en bourse en 2023, et ses actions se sont récemment négociées à plus de 80 fois les bénéfices attendus, bien plus que les valorisations PE de Nvidia, Advanced Micro et d'autres fabricants de puces axés sur l'IA.

Les smartphones restent le principal bastion d'Arm. Les analystes de Morningstar s'attendent à ce qu'Arm reste le fournisseur d'architecture dominant dans les processeurs de smartphones, où il détient une part de marché de 99%.

Les tensions commerciales mondiales assombrissent toutefois les perspectives du marché.

L'incertitude alimentée par la volatilité des tarifs et les défis macroéconomiques actuels a réduit la demande du marché final, les livraisons mondiales de smartphones n'ayant augmenté que de 1 % entre avril et juin, selon International Data Corporation.

Arm prévoit un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours compris entre 1,01 et 1,11 milliard de dollars, ce qui correspond aux estimations de 1,06 milliard de dollars.

La société a annoncé des ventes de 1,05 milliard de dollars au premier trimestre, soit un peu moins que les estimations de 1,06 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté de 35 cents par action est conforme aux estimations.

"Redevances pour smartphones (appeler cela "Android sur un régime à faible teneur en glucides") reste faible, en particulier en Chine, mais les gains de conception de serveurs en nuage et d'accélérateurs d'IA maintiennent le tapis roulant (next generation Arm tech) royalty", a déclaré le directeur des investissements de Running Point Capital, Michael Schulman.