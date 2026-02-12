Les actions d'AppLovin chutent en raison de l'intensification de la concurrence sur le marché de la publicité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février -

** Les actions de la plateforme de marketing AppLovin

APP.O ont baissé de 4,38% à 436,81 dollars avant le marché

** La société est confrontée à un marché plus difficile alors que la concurrence des Big Tech et des nouvelles plateformes publicitaires s'intensifie

** J.P. Morgan déclare que "Meta est la seule plateforme qui, selon nous, a du mérite, et les actions d'APP resteront probablement sensibles à toute augmentation des dépenses de Meta" ** La société a battu les estimations de ventes du 4ème trimestre mercredi, grâce à une forte demande pour ses services publicitaires et ses outils basés sur l'IA

** APP prévoit un chiffre d'affaires de 1,75 à 1,78 milliard de dollars pour le premier trimestre, supérieur aux estimations de 1,70 milliard de dollars.

** 26 des 30 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 3 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur PT médian est de 702,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 32,20 % depuis le début de l'année