Les actions d'Applied Materials chutent en raison de la faiblesse de la demande chinoise et des risques liés aux droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Applied Materials AMAT.O ont chuté de près de 14 % dans les transactions de pré-marché vendredi après que le fabricant d'équipement de puces ait publié des prévisions faibles pour le quatrième trimestre en raison de la faiblesse de la demande en Chine, alimentant les inquiétudes sur les risques liés aux droits de douane.

Les prévisions de la société basée à Santa-Clara, en Californie, , font suite à des avertissements tarifaires similaires de la part d'ASML Holding ASML.AS , le plus grand fournisseur mondial d'équipements de fabrication de puces, le mois dernier.

La directrice générale Gary Dickerson a souligné la visibilité réduite et l'incertitude accrue à court terme, citant "les implications de grande envergure pour l'industrie des semi-conducteurs" de l'environnement politique dynamique, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs après la publication des résultats.

La Chine, principale source de revenus d'Applied Materials au cours du trimestre de juillet, représentant 35 % des ventes, est apparue comme un risque croissant alors que les restrictions américaines à l'exportation pèsent sur les nouvelles commandes des fournisseurs d'outils de fabrication de puces.

"La volatilité de la Chine obscurcit considérablement la visibilité du potentiel des bénéfices de base, tant sur le plan géopolitique que cyclique", ont déclaré les stratèges de la Deutsche Bank dans une note.

Applied Materials prévoit un chiffre d'affaires de 6,70 milliards de dollars, plus ou moins 500 millions de dollars, pour le quatrième trimestre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 7,33 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice prévu est également inférieur aux estimations.

Certains analystes, dont Harlan Sur de J.P.Morgan, ont noté que le ralentissement de la demande en Chine et les commandes irrégulières des principaux clients des fonderies "reflètent davantage le calendrier des dépenses que des problèmes structurels."

L'action a augmenté de 15,7 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 12,5 % de l'indice Nasdaq .IXIC et un gain de près de 10 % de l'indice S&P 500 .SPX .

Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 7,30 milliards de dollars, dépassant ainsi les estimations de 7,22 milliards de dollars.