CAC 40
7 725,48
+1,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions d'Apple s'envolent, l'engagement de 100 milliards de dollars en faveur de l'industrie américaine apaisant les craintes liées aux droits de douane
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 10:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions d'Apple AAPL.O augmentent de 2,9 % à 219,45 $ dans les échanges pré-marché de jeudi

** La société a déclaré mercredi qu'elle investirait 100 milliards de dollars pour développer la fabrication aux États-Unis, dans le cadre d'une initiative plus large de relocalisation de 600 milliards de dollars

** Le président américain Donald Trump a déclaré que le nouveau taux tarifaire de 100 % qu'il a annoncé mercredi ne s'appliquerait pas aux entreprises qui se sont engagées à fabriquer aux États-Unis.

** Les analystes de Citi affirment que les inquiétudes concernant l'impact progressif des droits de douane sur Apple se sont apaisées

** L'American Manufacturing Program s'associe à Corning, Broadcom et Texas Instruments; la production de l'iPhone reste délocalisée

** Le programme fait appel à des partenaires clés tels que Corning GLW.N , qui produira toutes les vitres de l'iPhone et de l'Apple Watch dans le Kentucky, et GlobalFoundries GFS.O , qui fabriquera des puces sans fil et de gestion de l'énergie dans son usine de New York

** GLW en hausse de 7,6 % et GFS en hausse de 8,5 % avant la mise sur le marché

** En mai, Trump a menacé Apple d'imposer des droits de douane de 25 % sur les produits fabriqués à l'étranger, annulant les exemptions antérieures sur les produits électroniques

** La pression tarifaire a coûté à Apple 800 millions de dollars au cours du trimestre de juin

Apple

Valeurs associées

APPLE
213,2500 USD NASDAQ +5,09%
CORNING INC
64,000 USD NYSE +1,30%
GLOBALFOUNDRIES
33,3700 USD NASDAQ +1,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

