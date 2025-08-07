Les actions d'Apple s'envolent, l'engagement de 100 milliards de dollars en faveur de l'industrie américaine apaisant les craintes liées aux droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions d'Apple AAPL.O augmentent de 2,9 % à 219,45 $ dans les échanges pré-marché de jeudi

** La société a déclaré mercredi qu'elle investirait 100 milliards de dollars pour développer la fabrication aux États-Unis, dans le cadre d'une initiative plus large de relocalisation de 600 milliards de dollars

** Le président américain Donald Trump a déclaré que le nouveau taux tarifaire de 100 % qu'il a annoncé mercredi ne s'appliquerait pas aux entreprises qui se sont engagées à fabriquer aux États-Unis.

** Les analystes de Citi affirment que les inquiétudes concernant l'impact progressif des droits de douane sur Apple se sont apaisées

** L'American Manufacturing Program s'associe à Corning, Broadcom et Texas Instruments; la production de l'iPhone reste délocalisée

** Le programme fait appel à des partenaires clés tels que Corning GLW.N , qui produira toutes les vitres de l'iPhone et de l'Apple Watch dans le Kentucky, et GlobalFoundries GFS.O , qui fabriquera des puces sans fil et de gestion de l'énergie dans son usine de New York

** GLW en hausse de 7,6 % et GFS en hausse de 8,5 % avant la mise sur le marché

** En mai, Trump a menacé Apple d'imposer des droits de douane de 25 % sur les produits fabriqués à l'étranger, annulant les exemptions antérieures sur les produits électroniques

** La pression tarifaire a coûté à Apple 800 millions de dollars au cours du trimestre de juin