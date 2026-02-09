 Aller au contenu principal
Les actions d'Apollo augmentent grâce au rapport sur le prêt xAI et à un bénéfice meilleur que prévu au T4
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 16:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 février - ** Les actions d'Apollo Global Management

APO.N augmentent de 3,3 % après qu'un rapport a indiqué qu'il est proche d'un accord pour fournir un prêt d'environ 3,4 milliards de dollars à un véhicule louant des puces Nvidia à l'entreprise xAI d'Elon Musk

** La société fait également état d'une hausse de 13 % de son bénéfice au quatrième trimestre , qui a dépassé les estimations de Wall Street, grâce à des prêts records et à de fortes rentrées de fonds des clients

** La transaction, arrangée par Valor Equity Partners, marquerait le deuxième investissement majeur d'Apollo dans un véhicule louant des puces à xAI, après un prêt similaire de 3,5 milliards de dollars en novembre

** L'action a récemment été évaluée à 14 fois les bénéfices attendus, en ligne avec sa moyenne sur 5 ans de 14, ce qui suggère que l'action pourrait être proche de la juste valeur, selon les données du LSEG

** La note moyenne des 19 analystes couvrant l'action est "acheter", et leur objectif de prix médian de 165,50 $ implique une hausse d'environ 20 % par rapport à la dernière clôture

** Les actions d'APO ont chuté d'environ 5 % depuis le début de l'année, sous-performant le gain de près de 1 % de l'indice S&P 500 .SPX

