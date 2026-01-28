Les actions d'Amphenol chutent, les prévisions optimistes de croissance du chiffre d'affaires n'ayant pas impressionné les investisseurs

Le fabricant de matériel électronique Amphenol APH.N a annoncémercredi une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre supérieure aux attentes de Wall Street, mais cela n'a pas suffi à réjouir les investisseursqui ont fait chuter l'action de plus de 12%.

Le fabricant de connecteurs et de câbles à fibre optique utilisés dans les centres de données a été un grand bénéficiaire de la poussée de Big Tech pour construire des infrastructures pour exécuter des modèles d'intelligence artificielle. La valeur de l'action a presque doublé l'année dernière et a bien commencé l' année 2026 avec un gain de 23 % en janvier.

Mais sa prévision selon laquelle les ventes augmenteraient de 45 % au premier trimestre a marqué un ralentissement par rapport à la croissance de 57 % au deuxième trimestre de 2025, même si la projection dépassait les estimations de Wall Street. Cette prévision est également inférieure à la croissance de 49 % enregistrée au quatrième trimestre.

À la suite de la hausse des actions des fabricants d'équipements pour centres de données, les investisseurs cherchent à prouver que les valorisations sont viables.

"Les attentes des acheteurs étaient si élevées que même ces chiffres ne les ont pas satisfaites", a déclaré William Kerwin, analyste chez Morningstar.

Pour le premier trimestre, Amphenol prévoit un chiffre d'affaires compris entre 6,9 et 7 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux attentes moyennes des analystes (6,53 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté devrait se situer entre 91 cents par action et 93 cents par action, au-dessus des attentes de 88 cents par action.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, Amphenol a déclaré un bénéfice ajusté de 97 cents par action, dépassant les estimations de 93 cents par action. Les ventes ont augmenté d'environ 49 % pour atteindre 6,44 milliards de dollars, dépassant également les estimations de 6,19 milliards de dollars.

Au début du mois, Amphenol a conclu un accord de 10,5 milliards de dollars pour acheter les actifs de connectivité et de câbles de CommScope, ce qui lui permettra de bénéficier de la demande croissante de connectivité optique à l'intérieur et à l'extérieur des centres de données.