Les actions d'Americold chutent après que J.P.Morgan a abaissé sa note à "sous-pondéré"

23 septembre - ** Les actions d'Americold Realty Trust

COLD.N , une société de placement immobilier spécialisée dans les entrepôts frigorifiques, chutent de près de 2 % à 12,6 $ sur le marché préliminaire

** J.P.Morgan rétrograde la note de l'action de "neutre" à "sous-pondéré"; réduit les prévisions de 17 $ à 15 $

** Les défis actuels de l'industrie, tels que la baisse des volumes de production et la pression sur l'occupation et les prix, peuvent continuer à peser sur la performance d'Americold - courtier

** " Compte tenu de la nature intensive de l'activité d'entreposage frigorifique, nous nous attendons à ce que nos prévisions continuent d'être une cible mouvante à court terme " - J.P.Morgan

** L'évaluation moyenne de l'action est "buy" et le PT médian est de 19 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de ~40% depuis le début de l'année