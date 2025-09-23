 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 900,69
+0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions d'Americold chutent après que J.P.Morgan a abaissé sa note à "sous-pondéré"
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 11:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions d'Americold Realty Trust

COLD.N , une société de placement immobilier spécialisée dans les entrepôts frigorifiques, chutent de près de 2 % à 12,6 $ sur le marché préliminaire

** J.P.Morgan rétrograde la note de l'action de "neutre" à "sous-pondéré"; réduit les prévisions de 17 $ à 15 $

** Les défis actuels de l'industrie, tels que la baisse des volumes de production et la pression sur l'occupation et les prix, peuvent continuer à peser sur la performance d'Americold - courtier

** " Compte tenu de la nature intensive de l'activité d'entreposage frigorifique, nous nous attendons à ce que nos prévisions continuent d'être une cible mouvante à court terme " - J.P.Morgan

** L'évaluation moyenne de l'action est "buy" et le PT médian est de 19 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, les actions ont baissé de ~40% depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMRICLD RLTY REITRG
12,805 USD NYSE -0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/09/2025 à 11:48:58.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • COINSHARES
    Crypto: une baisse des taux de la Fed encourageante pour les ETN
    information fournie par CoinShares 23.09.2025 11:52 

    Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 1,9 milliard de dollars d'entrées nettes la semaine dernière, marquant une réponse positive à la coupe de la Réserve fédérale américaine. Le bitcoin et l'ether (monnaie du réseau ethereum ) ont mené ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.09.2025 11:51 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasiment stable pour le Dow Jones .DJI , le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC : * MICRON TECHNOLOGY MU.O doit publier ce

  • La police danoise à l'aéroport de Copenhague, à Kastrup, près de Copenhague, le 22 septembre 2025 ( Ritzau Scanpix / Steven Knap )
    Le Danemark dénonce une "grave attaque" après le survol de drones à Copenhague
    information fournie par AFP 23.09.2025 11:50 

    Les autorités danoises ont dénoncé mardi une "grave attaque" contre les infrastructures du pays après le survol de l'aéroport de Copenhague par des drones d'origine inconnue qui ont bloqué le trafic aérien pendant quatre heures lundi. Les aéroports de Copenhague ... Lire la suite

  • La banque suisse UBS va débourser 835 millions d'euros pour régler le litige en France concernant le démarchage illicite de riches clients et le blanchiment de fraude fiscale ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    UBS va débourser 835 millions d'euros pour régler un litige fiscal en France
    information fournie par AFP 23.09.2025 11:45 

    La banque suisse UBS a annoncé mardi qu'elle va débourser 835 millions d'euros pour régler un litige en France concernant le démarchage illicite de riches clients et le blanchiment de fraude fiscale. La banque, active dans la gestion de fortune, va s'acquitter ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank