Les actions d'AMD ont atteint un niveau record, déclenchant une remontée mondiale du secteur des puces électroniques grâce à l'optimisme suscité par la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* AMD devrait voir sa capitalisation boursière augmenter de plus de 86 milliards de dollars

* L'indice des puces électroniques de Philadelphie bondit de 3,1 % pour atteindre des niveaux records

* Samsung devient la dernière entreprise à atteindre une valorisation de 1 000 milliards de dollars

(Mise à jour des cours et ajout d'informations sur AMD) par Rashika Singh et Shashwat Chauhan

L'action Advanced Micro Devices AMD.O a bondi mercredi pour atteindre un plus haut historique, ses solides perspectives ayant renforcé la confiance des investisseurs quant à la demande soutenue en infrastructures d'IA, déclenchant ainsi une vague de hausse sur l'ensemble des valeurs mondiales du secteur des semi-conducteurs.

AMD a bondi de 14,9 % et s'apprêtait à gagner plus de 86 milliards de dollars en capitalisation boursière, si les gains se maintenaient. Son concurrent Intel INTC.O a également progressé de 1,9 % pour atteindre un record historique, tandis que le concepteur de puces Arm Holdings ARM.O a bondi de 10,1 % et le fabricant de puces Qualcomm QCOM.O a gagné 1,6 %.

Les analystes et les investisseurs considèrent AMD comme le principal challenger face à la domination de Nvidia sur le marché des puces d'IA, l'entreprise étant également perçue comme tirant parti de sa spécialisation dans les processeurs.

À l'instar de ses rivaux Nvidia et Intel , AMD a déclaré mardi soir qu'une transition vers l'« inférence », où les modèles d'IA sont déployés dans des applications concrètes, ouvrait de nouvelles opportunités pour ses processeurs de serveurs.

Les processeurs centraux occupent désormais le devant de la scène, alors que les entreprises se tournent vers l'IA agentique – des systèmes exécutant des fonctions autonomes –, élargissant ainsi la demande au-delà des processeurs graphiques (GPU) utilisés pour entraîner de grands modèles.

« Le succès attire la concurrence, et bien que Nvidia ait détenu le monopole du marché des puces d'IA pendant deux ans, d'autres acteurs ont rattrapé leur retard. Parallèlement, le marché s'est élargi, laissant place à la croissance », a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef des marchés chez JonesTrading.

AMD prévoit désormais que le marché potentiel des processeurs pour serveurs connaîtra une croissance annuelle de plus de 35 % jusqu'en 2030, contre une prévision antérieure de 18 %.

« L'histoire d'AMD ne se résume plus à disposer d'un pipeline de GPU pour défier Nvidia... Il s'agit de plus en plus d'une opportunité informatique plus large, les processeurs et les GPU jouant tous deux un rôle à mesure que les charges de travail en IA deviennent plus exigeantes », a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown.

Au moins 20 sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours pour l'action AMD, le nouvel objectif d'Evercore ISI, fixé à 579 dollars, étant désormais le plus élevé de Wall Street, selon les données de LSEG.

AMD se négocie à environ 42,4 fois ses bénéfices prévisionnels, bien au-dessus de sa moyenne sur cinq ans de 30 et près du double du multiple d'environ 21 de Nvidia, malgré la part de marché bien plus importante de cette dernière dans le domaine de l'IA.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 2,7 % mercredi pour atteindre un nouveau record.

L'indice a déjà bondi de plus de 59 % cette année, dont une hausse de plus de 38 % pour le seul mois d'avril, sa meilleure performance depuis au moins octobre 2000, selon les données de LSEG.

Les fabricants de puces qui font partie de l'indice des semi-conducteurs S&P 500 devraient enregistrer une solide croissance de 109,8 % de leurs bénéfices au premier trimestre, la plus élevée parmi les sous-secteurs du secteur plus large des technologies de l'information du S&P 500, selon les données de LSEG.

Plus tôt dans la journée, Samsung Electronics 005930.KS est devenue la deuxième entreprise asiatique à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, propulsée par une hausse alimentée par l'intelligence artificielle. L'action de son rival SK Hynix 000660.KS a également plus que doublé de valeur depuis le début de l'année.

Les géants européens des semi-conducteurs ASML ASML.AS et ASMI ASMI.AS ont également progressé respectivement de 5,7 % et 3,5 % mercredi.

LA FORTE HAUSSE DE SUPER MICRO IGNORE LES NUAGES JURIDIQUES

Le fabricant de serveurs IA Super Micro SMCI.O a également bondi de 14,3 % après avoir annoncé des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le quatrième trimestre supérieures aux attentes, rassurant ainsi les investisseurs ébranlés par une récente affaire du ministère américain de la Justice liée à des expéditions illégales de puces vers la Chine.

Ces perspectives soulignent la forte demande des opérateurs de centres de données et des start-ups pour les serveurs IA personnalisables et hautement performants de Super Micro.

Le directeur général Charles Liang a déclaré que la demande était également forte pour l'ensemble de son offre de logiciels destinés aux centres de données et au cloud, tandis que les sites de production à Taïwan, en Malaisie et aux Pays-Bas montent en puissance de manière agressive.

Son concurrent Dell DELL.N a progressé de 5,5 %, tandis que Hewlett Packard Enterprise HPE.N a légèrement reculé de 0,2%.