Les actions d'Amazon montent en flèche, le boom de l'IA alimentant la croissance soutenue de l'unité cloud d'AWS

Les actions d'Amazon AMZN.O ont bondi de près de 12 % dans les échanges avant bourse vendredi après une forte croissance de son unité de cloud et des perspectives de vente optimistes qui ont apaisé les craintes que le géant de la technologie soit à la traîne de ses rivaux dans la course à l'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires d'Amazon Web Services, au cœur des récents investissements de l'entreprise dans l'IA, a augmenté de 20 % au troisième trimestre, contre 40 % pour Microsoft Azure et 34 % pour Google Cloud.

Toutefois, les analystes ont déclaré que ce rebond marquait un tournant potentiel pour Amazon.

Les 33 milliards de dollars de revenus trimestriels de l'entreprise dans le domaine du cloud représentent plus du double des 15,16 milliards de dollars de Google.

"On craignait vraiment qu'AWS perde des parts de marché au profit de Microsoft Azure et de Google Cloud", a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital.

"Mais aujourd'hui, AWS est également à bord du train et voit ses revenus augmenter considérablement."

La société basée à Seattle s'est appuyée sur une forte demande en matière d'informatique dématérialisée pour compenser les pressions exercées sur le commerce électronique, alors que les dépenses de consommation diminuent en raison de l'incertitude tarifaire et de l'inflation.

Cependant, les inquiétudes concernant son rythme plus lent à remporter des contrats majeurs dans le domaine de l'intelligence artificielle ont pesé sur l'action, qui n'a progressé que de 1,6 % cette année, ce qui en fait la plus mauvaise performance parmi les "Sept Magnifiques".

Le directeur général Andy Jassy a déclaré jeudi qu'AWS "se développe à un rythme que nous n'avons pas vu depuis 2022", citant la forte demande pour l'IA et l'infrastructure de base.

Comme d'autres grandes entreprises technologiques , Amazon a également prévu d'augmenter ses dépenses d'investissement au cours de l'année prochaine.

Le ratio cours/bénéfice à 12 mois d'Amazon s'est récemment établi à 29,63, dépassant celui d'Alphabet (25,98) mais talonnant celui de Microsoft (31,72).

COMMERCE DE DÉTAIL ET PUBLICITÉ

Les activités de vente au détail et de publicité de la société ont également enregistré de bonnes performances. Le chiffre d'affaires du commerce de détail a augmenté de 11 % d'une année sur l'autre, dépassant la plupart des grands concurrents américains, tandis que les ventes de publicité ont bondi de 24 % pour atteindre 17,7 milliards de dollars.

"Les résultats d'Amazon dans le secteur de la vente au détail sont très bons. Ils progressent de 11 % d'une année sur l'autre. Citez-moi un autre grand distributeur américain dont la croissance est aussi rapide - ils n'existent pas", a déclaré Jed Ellerbroek d'Argent Capital.

L'entreprise a étendu ses placements publicitaires aux appareils Echo, aux paniers d'épicerie et aux listes sponsorisées, ce qui a permis d'augmenter les marges et de diversifier les revenus.