 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 140,11
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions d'Amazon montent en flèche, le boom de l'IA alimentant la croissance soutenue de l'unité cloud d'AWS
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 10:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rashika Singh et Deborah Mary Sophia

Les actions d'Amazon AMZN.O ont bondi de près de 12 % dans les échanges avant bourse vendredi après une forte croissance de son unité de cloud et des perspectives de vente optimistes qui ont apaisé les craintes que le géant de la technologie soit à la traîne de ses rivaux dans la course à l'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires d'Amazon Web Services, au cœur des récents investissements de l'entreprise dans l'IA, a augmenté de 20 % au troisième trimestre, contre 40 % pour Microsoft Azure et 34 % pour Google Cloud.

Toutefois, les analystes ont déclaré que ce rebond marquait un tournant potentiel pour Amazon.

Les 33 milliards de dollars de revenus trimestriels de l'entreprise dans le domaine du cloud représentent plus du double des 15,16 milliards de dollars de Google.

"On craignait vraiment qu'AWS perde des parts de marché au profit de Microsoft Azure et de Google Cloud", a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital.

"Mais aujourd'hui, AWS est également à bord du train et voit ses revenus augmenter considérablement."

La société basée à Seattle s'est appuyée sur une forte demande en matière d'informatique dématérialisée pour compenser les pressions exercées sur le commerce électronique, alors que les dépenses de consommation diminuent en raison de l'incertitude tarifaire et de l'inflation.

Cependant, les inquiétudes concernant son rythme plus lent à remporter des contrats majeurs dans le domaine de l'intelligence artificielle ont pesé sur l'action, qui n'a progressé que de 1,6 % cette année, ce qui en fait la plus mauvaise performance parmi les "Sept Magnifiques".

Le directeur général Andy Jassy a déclaré jeudi qu'AWS "se développe à un rythme que nous n'avons pas vu depuis 2022", citant la forte demande pour l'IA et l'infrastructure de base.

Comme d'autres grandes entreprises technologiques , Amazon a également prévu d'augmenter ses dépenses d'investissement au cours de l'année prochaine.

Le ratio cours/bénéfice à 12 mois d'Amazon s'est récemment établi à 29,63, dépassant celui d'Alphabet (25,98) mais talonnant celui de Microsoft (31,72).

COMMERCE DE DÉTAIL ET PUBLICITÉ

Les activités de vente au détail et de publicité de la société ont également enregistré de bonnes performances. Le chiffre d'affaires du commerce de détail a augmenté de 11 % d'une année sur l'autre, dépassant la plupart des grands concurrents américains, tandis que les ventes de publicité ont bondi de 24 % pour atteindre 17,7 milliards de dollars.

"Les résultats d'Amazon dans le secteur de la vente au détail sont très bons. Ils progressent de 11 % d'une année sur l'autre. Citez-moi un autre grand distributeur américain dont la croissance est aussi rapide - ils n'existent pas", a déclaré Jed Ellerbroek d'Argent Capital.

L'entreprise a étendu ses placements publicitaires aux appareils Echo, aux paniers d'épicerie et aux listes sponsorisées, ce qui a permis d'augmenter les marges et de diversifier les revenus.

Valeurs associées

ALPHABET-A
281,4800 USD NASDAQ +2,52%
AMAZON.COM
222,8600 USD NASDAQ -3,23%
MICROSOFT
525,7600 USD NASDAQ -2,92%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 31/10/2025 à 10:29:11.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank