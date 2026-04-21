Les actions d'Amazon grimpent après la promesse d'un accord de 25 milliards de dollars avec Anthropic pour la croissance de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril - ** Les actions d'Amazon AMZN.O augmentent d'environ 3 % à 255,09 $ dans les échanges de pré-marché

** La société a déclaré lundi qu'elle prévoyait d'investir jusqu'à 25 milliards de dollars dans la startup d'IA Anthropic, tandis qu'Anthropic a accepté de dépenser plus de 100 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour les services en nuage de la société

** J.P. Morgan déclare que les engagements élargis entre Amazon et Anthropic améliorent la visibilité à court et moyen terme de l'écosystème Trainium et de l'infrastructure de cluster associée, ce qui est positif pour les fournisseurs de semi-conducteurs de la société, Marvell Technology MRVL.O et Astera Labs ALAB.O .

** Andy Jassy, directeur général d'Amazon, a déclaré dans un communiqué que l'utilisation par Anthropic de puces Trainium "reflète les progrès que nous avons réalisés ensemble sur le silicium personnalisé"

** Anthropic souhaite prendre une longueur d'avance dans le domaine de l'IA, avec des modèles axés sur le codage et la conception, tandis qu'Amazon cherche à attirer les utilisateurs vers ses puces d'IA personnalisées

** Soixante et onze analystes considèrent l'action comme "achetée" en moyenne; la prévision médiane est de 285 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture du dernier jour, l'action a progressé de 7,5 % depuis le début de l'année