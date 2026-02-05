Les actions d'Amazon chutent ; le bénéfice par action et le chiffre d'affaires du quatrième trimestre sont en hausse

5 février - ** Les actions d'Amazon.com AMZN.O ont chuté de près de 4 % jeudi, en voie d'enregistrer une troisième journée consécutive de pertes avant la publication de son rapport trimestriel prévue après la clôture du marché, alors que les investisseurs se concentrent sur les dépenses importantes de l'entreprise en matière d'intelligence artificielle (IA) ** La chute d'AMZN s'inscrit dans le cadre d'une baisse généralisée de l'IA après qu'Alphabet GOOGL.O a déclaré mercredi qu'elle pourrait doubler ses dépenses en 2026 pour construire des centres de données d'IA ** Alors que les investisseurs se concentrent fortement sur l'activité de cloud computing d'Amazon, qui représente 18% de son chiffre d'affaires, et son activité de commerce électronique, les analystes se concentrent également sur le chiffre d'affaires des magasins physiques , qui comprend Whole Foods, avec des attentes pour une augmentation de 5,4% en glissement annuel, alors que la société renforce sa concurrence avec des rivaux tels que Walmart WMT.N .

** Les analystes de Wall Street prévoient en moyenne que le géant du commerce électronique et des services web publiera un bénéfice par action ajusté de 1,97 $ au quatrième trimestre, contre 1,86 $ l'année précédente, avec des revenus en hausse de plus de 12 % à 211,33 milliards de dollars, selon LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, AMZN a battu le consensus sur le BPA à chaque fois, tandis que le chiffre d'affaires a atteint ou dépassé les attentes à 7 reprises

** AMZN s'est échangé pour la dernière fois autour de 224,19 $ contre une prévision médiane de 300 $ selon LSEG, qui indique 71 notations d'analystes: 19 "strong buy", 48 "buy" et 4 "hold"

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté de ~3% contre un gain de ~2% pour l'indice Dow Industrials .DJI et une baisse de ~1,8% pour l'indice S&P 500 consumer discretionary

