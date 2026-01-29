Les actions d'Altria, fabricant de Marlboro, chutent après un BPA du 4e trimestre inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 janvier - ** Les actions du géant du tabac Altria
MO.N en baisse de 2,2 % à 61,68 $ dans les échanges de pré-marché
** La société affiche un BPA ajusté de 1,30 $ par action au quatrième trimestre, légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,32 $, selon les données compilées par LSEG
** La société prévoit un bénéfice annuel ajusté de 5,56 $ à 5,72 $ par action pour 2026, dont le point médian est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 5,58 $ - données compilées par LSEG
** Le fabricant de cigarettes Marlboro dit qu'il ne s'attend pas à ce que son produit d'e-cigarette, NJOY, revienne sur le marché en 2026
** En 2025, Altria a chuté d'environ 10%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer