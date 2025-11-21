Les actions d'Alphabet se redressent ; l'Italie clôt son enquête de concurrence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O ont augmenté de 2,5 % à 296,73 $ vendredi; couronnant une semaine riche en actualités pour l'entreprise, l'autorité italienne de la concurrence a clos une enquête sur des pratiques commerciales déloyales présumées dans l'utilisation des données personnelles ** Les actions de GOOGL ont atteint trois records intrajournaliers cette semaine suite au lancement du dernier modèle de son modèle d'intelligence artificielle Gemini 3 mardi et se sont redressées lundi après la divulgation tardive vendredi d'un investissement de près de 5 milliards de dollars par Berkshire Hathaway BRKa.N de Warren Buffett.

** L'entreprise va modifier sa demande de consentement "en fournissant des informations plus claires et plus précises sur les implications du consentement pour l'utilisation des données personnelles", ainsi que sur la gamme et le volume de ses services où le consentement peut impliquer la "combinaison" et l'"utilisation croisée" des données personnelles, a déclaré l'autorité de régulation italienne dans un communiqué.

** Ailleurs, GOOGL tentera d'éviter un démantèlement de son activité publicitaire devant un tribunal américain dans le cadre d'une affaire de concurrence du ministère de la Justice

** Le juge Leonie Brinkema du tribunal de district d'Alexandria, en Virginie, a statué en avril que GOOGL détenait deux monopoles illégaux dans le domaine de la technologie publicitaire, et examine maintenant ce que l'entreprise doit faire pour rétablir la concurrence

** GOOGL est en hausse de 57 % depuis le début de l'année, contre 15 % pour l'indice composite NASDAQ .IXIC