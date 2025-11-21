Nvidia en hausse après la publication d'un rapport selon lequel les États-Unis envisageraient de l'autoriser à vendre des puces H200 à la Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 novembre - ** Les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté de 1,7 % à 183,76 $ ** L'administration Trump envisage d'autoriser les ventes de puces d'intelligence artificielle H200 de NVDA à la Chine, selon Reuters
** Le Département du commerce envisage d'approuver les ventes de puces, actuellement interdites à la Chine, a rapporté Reuters; des plans qui pourraient changer
** "Le paysage réglementaire ne nous permet pas de proposer un GPU pour centres de données compétitif en Chine, laissant ce marché massif à nos concurrents étrangers qui se développent rapidement" - Porte-parole de NVDA
** La fermeture du marché chinois de l'informatique pour centres de données n'a pas d'impact sur la capacité de NVDA à fournir ses clients aux États-Unis, déclare la société
** La Maison Blanche et le Département du Commerce n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires
** NVDA a augmenté de 34,5 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture
