Les actions d'Alphabet augmentent après l'annonce de négociations avec Meta pour la fourniture de puces d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O augmentent de 3,1 % à 328,64 $ avant bourse après que The Information a rapporté que Google était en pourparlers avec Meta Platforms

META.O pour fournir des puces d'intelligence artificielle

** Le rapport indique que META explore un accord de plusieurs milliards de dollars pour utiliser les puces d'intelligence artificielle de Google dans les centres de données à partir de 2027

** Les discussions portent sur la location des unités de traitement tensoriel de Google Cloud (TPU) dès l'année prochaine, offrant ainsi une alternative aux puces Nvidia

NVDA.O dont l'offre est limitée

** Google vise à ce que l'activité TPU représente 10 % du chiffre d'affaires de Nvidia dans le domaine des puces d'IA; il présente les TPU comme une option moins chère et axée sur la sécurité

** Meta est l'un des plus gros clients de Nvidia depuis 2022; il s'est engagé à investir 600 milliards de dollars américains sur trois ans, y compris dans l'infrastructure de l'IA

** GOOGLE, META et NVDA n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters; Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport

** Les actions d'Alphabet ont augmenté de 68,29 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture