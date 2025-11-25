 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 973,57
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les actions d'Alphabet augmentent après l'annonce de négociations avec Meta pour la fourniture de puces d'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 11:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions d'Alphabet GOOGL.O augmentent de 3,1 % à 328,64 $ avant bourse après que The Information a rapporté que Google était en pourparlers avec Meta Platforms

META.O pour fournir des puces d'intelligence artificielle

** Le rapport indique que META explore un accord de plusieurs milliards de dollars pour utiliser les puces d'intelligence artificielle de Google dans les centres de données à partir de 2027

** Les discussions portent sur la location des unités de traitement tensoriel de Google Cloud (TPU) dès l'année prochaine, offrant ainsi une alternative aux puces Nvidia

NVDA.O dont l'offre est limitée

** Google vise à ce que l'activité TPU représente 10 % du chiffre d'affaires de Nvidia dans le domaine des puces d'IA; il présente les TPU comme une option moins chère et axée sur la sécurité

** Meta est l'un des plus gros clients de Nvidia depuis 2022; il s'est engagé à investir 600 milliards de dollars américains sur trois ans, y compris dans l'infrastructure de l'IA

** GOOGLE, META et NVDA n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters; Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport

** Les actions d'Alphabet ont augmenté de 68,29 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

ALPHABET-A
318,5800 USD NASDAQ +6,31%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
613,0500 USD NASDAQ +3,16%
NVIDIA
182,5500 USD NASDAQ +2,05%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • un hypermarché Géant Casino (Crédit: / Adobe Stock)
    Casino, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 25 novembre 2025
    information fournie par AOF 25.11.2025 12:13 

    (AOF) - Casino (-4,80%, à 0,258 euro) Au lendemain d'un bond de 5,45%, l'action Casino repart à la baisse. Hier, le groupe de distribution a dévoilé son plan Renouveau 2030, qui "traduit la volonté du groupe de consolider son redressement et de poursuivre son développement ... Lire la suite

  • Viola Fletcher assiste à une cérémonie commémorant les 100 ans du massacre raciste de Tulsa en 1921, le 31 mai 2021 à Tulsa, dans l'Oklahoma ( AFP / Andrew CABALLERO-REYNOLDS )
    Décès à 111 ans d'une des dernières survivantes du massacre raciste de Tulsa
    information fournie par AFP 25.11.2025 12:10 

    Elle a survécu à l'un des pires déchaînements de violence raciste qu'ont connu les Etats-Unis au début du 20e siècle et aura porté sa mémoire jusqu'au bout. Viola Fletcher, une des dernières survivantes du massacre de Tulsa, est décédée à l'âge de 111 ans. "Aujourd'hui, ... Lire la suite

  • Des Afghans se rassemblent devant une maison endommagée par une frappe pakistanaise à Asadabad dans l'est de l'Afghanistan le 25 novembre 2025 ( AFP / Aimal Zahir )
    Afghanistan: 10 morts dans des frappes imputées au Pakistan, Kaboul promet une riposte
    information fournie par AFP 25.11.2025 12:07 

    Le gouvernement taliban a assuré mardi qu'il riposterait "de façon appropriée" et "en temps voulu" aux frappes imputées au Pakistan ayant fait dix morts et des blessés en Afghanistan, interrompant une trêve fragile officiellement toujours en vigueur. Au lendemain ... Lire la suite

  • LAGARDERE : Retour possible sur les supports
    LAGARDERE : Retour possible sur les supports
    information fournie par TEC 25.11.2025 11:57 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank