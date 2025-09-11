Les actions d'Alignment Healthcare chutent alors que General Atlantic se débarrasse d'un gros bloc d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre -

** Les actions d'Alignment Healthcare ALHC.O ont baissé de 3% à 15,97 $ jeudi après que General Atlantic ait réduit sa participation dans l'assureur santé

** L'entreprise basée à Orange, en Californie, a divulgué en fin de semaine () le projet de vente de 13,46 millions d'actions par la société de capital-investissement dans le cadre d'un bloc non enregistré en vertu de la règle 144, via Morgan Stanley

** Avant la vente, General Atlantic détenait ~44 millions d'actions de la SAGL, soit une participation de ~22%

** L'ALHC a ~198 millions d'actions en circulation, ce qui représente ~22% du capital

la société ALHC a ~198 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de ~3,1 milliards de dollars

** Même avec la baisse de la séance, les actions sont en hausse de 42% depuis le début de l'année

** En juillet, la société a publié () un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars au 2ème trimestre, dépassant le consensus, et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à 3,89-3,91 milliards de dollars, contre 3,77-3,82 milliards de dollars précédemment

** Sur les 12 analystes couvrant ALHC, 9 considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", 3 la considèrent comme un "maintien"; la prévision médiane est de 20 dollars, selon les données de LSEG