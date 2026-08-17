 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions d'Alibaba HK enregistrent leur plus forte hausse en deux semaines suite à une information faisant état de la vente de Lingxi Games
information fournie par Reuters 17/08/2026 à 08:48
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 août - ** Les actions d'Alibaba Group 9988.HK cotées à Hong Kong progressent de 2,9% à 123,4 HK$, en passe d'enregistrer leur plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 3 août

** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 13 août et est en passe de mettre fin à quatre séances consécutives de baisse

** Alibaba devrait tirer plus de 2 milliards de dollars de la vente de sa filiale de développement de jeux vidéo Lingxi Games à la société de capital-investissement Trustar Capital, a déclaré à Reuters une source proche du dossier

** Lingxi Games est surtout connu pour "Three Kingdoms: Strategy Edition", un jeu de stratégie multijoueur inspiré de l’époque des Trois Royaumes en Chine

** Alibaba dévoile également le modèle multimodal dense Qwen3.8-27B , issu de la série Qwen3.8

** Depuis le début de l’année, les actions d'Alibaba cotées à Hong Kong ont reculé de 13,8%, tandis que les actions cotées aux États-Unis BABA.N ont perdu 15,5%

Valeurs associées

ALIBABA GROUP
123,750 USD NYSE +1,33%
ALIBABA GRP
13,520 EUR Tradegate +0,90%
ALIBABA GRP
15,9650 USD OTCBB +12,04%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 453,23 Pts Six - Forex 1 +1,34%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/08/2026 à 08:48:40.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

1 commentaire

  • 08:53

    "en passe de mettre fin à quatre séances consécutives de baisse"? et vendredi "vert", ça ne compte pas?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,12 +56,86%
HAFFNER ENERGY
0,789 +1,15%
VALNEVA
3,087 +2,90%
CAC 40
8 621,86 -0,17%
Pétrole Brent
89,53 +2,91%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank