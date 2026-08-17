Les actions d'Alibaba HK enregistrent leur plus forte hausse en deux semaines suite à une information faisant état de la vente de Lingxi Games

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 août - ** Les actions d'Alibaba Group 9988.HK cotées à Hong Kong progressent de 2,9% à 123,4 HK$, en passe d'enregistrer leur plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 3 août
** Le titre atteint son plus haut niveau depuis le 13 août et est en passe de mettre fin à quatre séances consécutives de baisse
** Alibaba devrait tirer plus de 2 milliards de dollars de la vente de sa filiale de développement de jeux vidéo Lingxi Games à la société de capital-investissement Trustar Capital, a déclaré à Reuters une source proche du dossier
** Lingxi Games est surtout connu pour "Three Kingdoms: Strategy Edition", un jeu de stratégie multijoueur inspiré de l’époque des Trois Royaumes en Chine
** Alibaba dévoile également le modèle multimodal dense Qwen3.8-27B , issu de la série Qwen3.8
** Depuis le début de l’année, les actions d'Alibaba cotées à Hong Kong ont reculé de 13,8%, tandis que les actions cotées aux États-Unis BABA.N ont perdu 15,5%
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