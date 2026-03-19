Les actions d'Alibaba cotées en bourse aux États-Unis chutent, le chiffre d'affaires trimestriel n'étant pas à la hauteur des estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions cotées en bourse de la société chinoise de commerce électronique Alibaba BABA.N chutent de 3,8 % à 129,39 $ en pré-commercialisation ** BABA annonce une hausse de 1,7% de son chiffre d'affaires pour le trimestre clos le 31 décembre, mais a manqué les estimations de Wall Street ** Le revenu de la société de 284,84 milliards de yuans (41,28 milliards de dollars) a manqué les estimations de 290,69 milliards de yuans, selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~8% cette année

(1 $ = 6,8998 yuans chinois renminbi)