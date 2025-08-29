Les actions d'Affirm grimpent grâce à la bonne tenue des dépenses de consommation, qui se traduit par de solides prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions et ajouts de détails tout au long du processus) par Pritam Biswas

Les actions d'Affirm Holdings AFRM.O ont bondi dans les échanges de pré-marché vendredi, car les fortes prévisions annuelles de la société pour la valeur brute des marchandises, stimulées par la résistance des dépenses de consommation, ont apaisé les inquiétudes concernant sa croissance après la sortie imminente de Walmart.

Au début de l'année 2025, Walmart WMT.N a déclaré qu'il mettrait fin à son partenariat de paiement de six ans avec la société buy-now-pay-later, le géant de la vente au détail passant progressivement à son rival suédois Klarna.

Affirm a prévu que la valeur brute des marchandises (GMV) pour l'exercice 2026 - le montant total en dollars de toutes les transactions sur sa plateforme - s'élèverait à plus de 46 milliards de dollars, au-dessus du consensus des analystes de 45,67 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

"Les prévisions de GMV ont été supérieures aux attentes, ce qui a particulièrement retenu l'attention des investisseurs étant donné qu'une grande entreprise cliente va être retirée au cours de l'exercice 26", a déclaré RBC Capital Markets.

Les prévisions solides d'Affirm reflètent l'utilisation croissante par les consommateurs des options d'achat immédiat et de paiement ultérieur pour fractionner les paiements des achats importants et alléger le fardeau financier immédiat.

"Au niveau des catégories, les produits de consommation courante, l'électronique, les voyages et la billetterie, ainsi que la mode et la beauté ont contribué de manière significative à la croissance globale", a déclaré la société dans sa lettre aux actionnaires.

Le soulagement temporairede l'incertitude tarifaire et l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt au cours du second semestre 2025 ont également stimulé les dépenses de consommation.

"Nous nous attendons à ce que la croissance du GMV se poursuive à plus de 30 % d'une année sur l'autre et nous pensons qu'Affirm peut éventuellement devenir aussi important que les fournisseurs traditionnels de cartes de crédit au point de vente", ont déclaré les analystes de BTIG dans une note.

Mais les analystes de BTIG s'attendent à une pression sur les marges à court terme en raison de la concurrence accrue des cartes de crédit traditionnelles et d'autres fintechs.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 876,4 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant les estimations de 837 millions de dollars, grâce à de solides revenus d'intérêts.

Les actions d'Affirm étaient en hausse de 15,5 % à 92,39 $ vendredi. Si les gains réalisés avant la mise sur le marché se maintiennent, la société devrait atteindre son plus haut niveau depuis plus de trois ans.

L'action a gagné près de 31% jusqu'à présent en 2025 à la dernière clôture, surpassant la hausse de 11% de l'indice de référence plus large S&P 500 .SPX .

Au moins trois maisons de courtage, dont J.P.Morgan et Jefferies, ont relevé leurs objectifs de cours sur l'action Affirm après les résultats trimestriels de la société.

L'objectif de prix médian de 25 analystes couvrant le titre est de 75 dollars vendredi, contre 66 dollars en mai, et aucun d'entre eux ne recommande de vendre Affirm, selon les données de LSEG.