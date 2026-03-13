Les actions d'Adobe chutent après le départ du directeur général, ce qui renforce les craintes de perturbation de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Joel Jose

Les actions d'Adobe ADBE.O ont plongé de 9 % en début de séance vendredi après que le fabricant de Photoshop a annoncé que le directeur général Shantanu Narayen quitterait ses fonctions après 18 ans à la tête de l'entreprise, ce qui a déstabilisé les investisseurs déjà préoccupés par les bouleversements induits par l'intelligence artificielle sur le marché des logiciels de conception.

Le départ du directeur général de longue date intervient à un moment critique, alors qu'Adobe s'efforce de rassurer les investisseurs sur sa capacité à suivre le rythme des changements radicaux apportés par l'intelligence artificielle dans le paysage des logiciels.

Elle fait suite à une baisse plus générale des actions dans le secteur des logiciels, les craintes que les agents d'intelligence artificielle ne supplantent certaines applications traditionnelles ayant entraîné une déroute de près de 1 000 milliards de dollars des actions dans le secteur des logiciels à l'échelle mondiale le mois dernier.

"La perte d'un leader emblématique à un moment où l'incertitude est à son comble quant à l'avenir des logiciels en général, et le positionnement d'Adobe en particulier dans ce nouveau monde de la GenAI ne peuvent qu'accroître l'incertitude et l'anxiété des investisseurs à l'égard des actions", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

Les actions d'Adobe ont baissé d'environ 23 % depuis le début de l'année, prolongeant une chute qui s'est étendue sur les deux dernières années.

La société, qui fabrique Illustrator, Premiere Pro et d'autres outils pour les professionnels de la création, fait partie d'un groupe de fournisseurs SaaS, dont Salesforce

CRM.N , qui ont eu du mal à gagner de nouveaux clients au milieu d'une vague de start-ups d'IA.

Jeudi, Adobe a fait état d'une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires total et des segments d'abonnement des clients au premier trimestre, reflétant la résilience des dépenses consacrées à sa suite de produits.

"Après avoir dirigé le navire Adobe sur des mers agitées au cours des dernières années, plusieurs points de données du dernier trimestre suggèrent que le capitaine (Narayen) pourrait avoir amené cette franchise dans un port sûr, à partir duquel elle peut continuer à prospérer", ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.