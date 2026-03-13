 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions d'Adobe chutent alors que le départ du directeur général met en lumière une stratégie cruciale en matière d'IA
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 12:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement complet, ajout de commentaires d'analystes, de graphiques et de détails sur la stratégie en matière d'IA) par Zaheer Kachwala et Joel Jose

Les actions d'Adobe ont encore chuté de 7 % vendredi, l'annonce de la démission du directeur général de longue date du fabricant de Photoshop ayant jeté de nouveaux doutes sur sa stratégie de lutte contre la concurrence croissante de l'IA.

Shantanu Narayen est reconnu pour avoir créé l'Adobe moderne

ADBE.O en transformant ses outils créatifs en un service d'abonnement avec des revenus plus fiables. Mais l'afflux derivaux dotés d'intelligence artificielle et capables de créer des images à faible coût et à l'aide d'une simple invite textuelle a, ces dernières années, suscité des doutes quant à la position d'Adobe.

Adobe n'a pas indiqué jeudi quand elle nommerait un successeur à Shantanu Narayen, qui a été directeur général pendant 18 ans et restera président du conseil d'administration. Les analystes ont déclaré que le manque de clarté alimentait les craintes des investisseurs et éclipsait les résultats trimestriels qui comprenaient des ventes supérieures aux prévisions et une forte croissance du nombre d'utilisateurs actifs mensuels.

"Le marché considérait déjà Adobe comme le mauvais côté des premiers gagnants et perdants de l'IA, et le départ du directeur général sans plan de succession clair n'a fait qu'accentuer ce scepticisme", a déclaré Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot.

Sa stratégie nécessite une exécution plus rapide plutôt qu'une réinvention complète et la transition risque de ralentir la prise de décision alors que les rivaux ont accéléré le lancement de leurs produits, a déclaré M. Barringer.

Les rivaux d'Adobe, Canva et Figma FIG.N , ont accéléré le lancement d'outils d'image, de vidéo et d'édition GenAI, en publiant leurs propres suites de produits pour s'emparer de parts de marché.

Les spécialistes du marketing et les studios de cinéma adoptent également la technologie, concluent des partenariats et utilisent les fonctions génératives pour créer des campagnes et des courts-métrages destinés à des publics cibles.

L'action a récemment été prise dans un mouvement de repli plus général déclenché par la montée en puissance de nouveaux outils d'IA générative qui menacent de supplanter les logiciels traditionnels.

Les actions d'Adobe ont baissé d'environ 23 % depuis le début de l'année, après avoir chuté de plus de 20 % chacune des deux dernières années. Elles ont toutefois été multipliées par plus de six au cours du mandat de Shantanu Narayen.

Valeurs associées

ADOBE
269,7800 USD NASDAQ -1,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/03/2026 à 12:57:32.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank