Les actions d'Adobe chutent alors que le départ du directeur général met en lumière une stratégie cruciale en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement complet, ajout de commentaires d'analystes, de graphiques et de détails sur la stratégie en matière d'IA) par Zaheer Kachwala et Joel Jose

Les actions d'Adobe ont encore chuté de 7 % vendredi, l'annonce de la démission du directeur général de longue date du fabricant de Photoshop ayant jeté de nouveaux doutes sur sa stratégie de lutte contre la concurrence croissante de l'IA.

Shantanu Narayen est reconnu pour avoir créé l'Adobe moderne

ADBE.O en transformant ses outils créatifs en un service d'abonnement avec des revenus plus fiables. Mais l'afflux derivaux dotés d'intelligence artificielle et capables de créer des images à faible coût et à l'aide d'une simple invite textuelle a, ces dernières années, suscité des doutes quant à la position d'Adobe.

Adobe n'a pas indiqué jeudi quand elle nommerait un successeur à Shantanu Narayen, qui a été directeur général pendant 18 ans et restera président du conseil d'administration. Les analystes ont déclaré que le manque de clarté alimentait les craintes des investisseurs et éclipsait les résultats trimestriels qui comprenaient des ventes supérieures aux prévisions et une forte croissance du nombre d'utilisateurs actifs mensuels.

"Le marché considérait déjà Adobe comme le mauvais côté des premiers gagnants et perdants de l'IA, et le départ du directeur général sans plan de succession clair n'a fait qu'accentuer ce scepticisme", a déclaré Ben Barringer, responsable de la recherche technologique chez Quilter Cheviot.

Sa stratégie nécessite une exécution plus rapide plutôt qu'une réinvention complète et la transition risque de ralentir la prise de décision alors que les rivaux ont accéléré le lancement de leurs produits, a déclaré M. Barringer.

Les rivaux d'Adobe, Canva et Figma FIG.N , ont accéléré le lancement d'outils d'image, de vidéo et d'édition GenAI, en publiant leurs propres suites de produits pour s'emparer de parts de marché.

Les spécialistes du marketing et les studios de cinéma adoptent également la technologie, concluent des partenariats et utilisent les fonctions génératives pour créer des campagnes et des courts-métrages destinés à des publics cibles.

L'action a récemment été prise dans un mouvement de repli plus général déclenché par la montée en puissance de nouveaux outils d'IA générative qui menacent de supplanter les logiciels traditionnels.

Les actions d'Adobe ont baissé d'environ 23 % depuis le début de l'année, après avoir chuté de plus de 20 % chacune des deux dernières années. Elles ont toutefois été multipliées par plus de six au cours du mandat de Shantanu Narayen.