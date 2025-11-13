Les actions chutent, les prix des obligations baissent alors que les espoirs d'une baisse des taux de la Fed en décembre s'estompent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Wall Street enregistrent leur plus forte baisse depuis un mois

Les rendements obligataires augmentent alors que les perspectives de baisse des taux s'estompent

Le dollar américain recule; le pétrole brut s'établit à un niveau légèrement plus élevé

L'or s'éloigne de son plus haut niveau depuis 3 semaines

(Mise à jour des prix après la clôture des marchés boursiers américains) par Sinéad Carew et Marc Jones

Les indices boursiers de Wall Street ont subi leur plus forte baisse en un jour depuis un mois jeudi, faisant chuter l'indice mondial des actions MSCI, tandis que les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté, les investisseurs pariant sur une baisse des taux d'intérêt en décembre après les commentaires de fermeté des responsables de la Réserve fédérale. En ce qui concerne les devises, le dollar a chuté malgré les perspectives de baisses de taux plus lentes, au premier jour de transactions après que la Chambre des représentants a voté mercredi en fin de journée la réouverture du gouvernement américain après la fermeture la plus longue de son histoire et que le président Donald Trump a signé le projet de loi. Les investisseurs se sont rués sur les actions au cours des dernières séances dans l'attente d'une fin de la fermeture, qui a perturbé les prestations alimentaires pour des millions, laissé des centaines de milliers de travailleurs fédéraux sans salaire, et entravé le trafic aérien tout en interrompant la publication de données économiques cruciales. Toutefois, les responsables de l'administration Trump ont réduit à néant les espoirs d'une vision plus claire de l'économie américaine dans un avenir proche. La Maison Blanche a indiqué que le taux de chômage américain pour le mois d'octobre pourrait ne jamais être disponible, car il dépend d'une enquête auprès des ménages qui n'a pas été réalisée pendant la fermeture. De plus, soulignant les inquiétudes liées à une inflation élevée après deux réductions des taux d'intérêt américains cette année, un nombre croissant de décideurs de la Réserve fédérale ont fait preuve de prudence quant à de nouvelles réductions des taux .

Alberto Musalem , qui dirige la Banque fédérale de réserve de St Louis, a réitéré son point de vue selon lequel la marge de manœuvre est limitée pour poursuivre l'assouplissement sans devenir trop accommodant. La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth Hammack , a déclaré que la politique des taux d'intérêt devait rester restrictive afin d'exercer une pression à la baisse sur des niveaux d'inflation toujours préoccupants. Le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari , a déclaré que l'inflation était trop élevée alors que certaines parties du marché du travail "semblent être sous pression". Plus tôt, la présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, Mary Daly , a déclaré que les risques liés aux deux objectifs de la Fed étaient désormais équilibrés après deux baisses de taux cette année.

Selon l'outil FedWatch de CME Group, les opérateurs misent sur une baisse des taux en décembre avec une probabilité de 51,9 %, contre 62,9 % mercredi.

"Les marchés comptaient sur une baisse, et il se peut que nous ne l'ayons pas", a déclaré Bob Doll, directeur général et directeur des investissements chez Crossmark, soulignant la prudence des commentaires de la Fed sur les perspectives d'un assouplissement des taux en décembre. "La plupart d'entre eux émettent des signaux d'avertissement indiquant qu'il ne s'agit pas d'un 'gimme', tout comme le président de la Fed nous l'a dit lors de sa conférence de presse après la dernière réunion de la Fed. Dans un certain sens, ce n'est pas nouveau, mais les gens n'y ont pas cru."

Anthony Saglimbene, stratège en chef du marché chez Ameriprise, a déclaré que les investisseurs considèrent les valorisations élevées des valeurs technologiques lourdes et des valeurs liées à l'intelligence artificielle, ce qui ajoute à leurs inquiétudes quant au manque de clarté persistant de l'économie américaine. Il n'est donc pas surprenant, selon lui, de "voir les investisseurs prendre du recul par rapport au risque, vendre les valeurs gagnantes et se tourner vers les secteurs défensifs du marché".

LES ACTIONS ENREGISTRENT LEUR PLUS FORTE BAISSE DEPUIS UN MOIS À Wall Street , le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, a mené les pertes, clôturant en baisse de 536,10 points, soit 2,29%, à 22 870,36. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 797,60 points, soit 1,65%, à 47 457,22, tandis que le S&P 500 .SPX a perdu 113,43 points, soit 1,66%, à 6 737,49. Ces trois indices ont enregistré leur plus forte baisse quotidienne depuis le 10 octobre. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a perdu 12,07 points, soit 1,19%, à 999,71, ce qui constitue également sa plus forte baisse quotidienne depuis le 10 octobre. Plus tôt dans la journée, l'indice paneuropéen STOXX 600

.STOXX a clôturé en baisse de 0,61% tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a terminé en baisse de 0,66%. Ces deux indices avaient atteint des niveaux record au cours de la journée. En ce qui concerne les bons du Trésor américain , les prix ont reculé, entraînant une hausse des rendements, car les investisseurs ont réduit les attentes de réductions imminentes des taux dans un contexte d'incertitude persistante sur les perspectives d'inflation et de divisions marquées entre les décideurs de la Fed sur la trajectoire de l'économie américaine et de la politique monétaire. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a augmenté de 4,4 points de base à 4,123%, contre 4,079% mercredi soir, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 5,4 points de base à 4,7162%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 3,1 points de base à 3,597%.

LE DOLLAR BAISSE CONTRE L'EURO ET LE YEN Sur le marché des devises , le dollar américain a chuté suite à la réouverture du gouvernement, laissant les traders aux prises avec l'impact à long terme du shutdown sur la confiance dans la monnaie américaine alors que les investisseurs attendent des données sur la santé de l'économie.

Pendant ce temps, les responsables européens de la stabilité financière débattaient de l'opportunité de créer une alternative aux backstops de financement de la Réserve fédérale en mettant en commun les dollars détenus par les banques centrales non américaines, dans le but de réduire leur dépendance à l'égard des États-Unis sous l'administration Trump, ont déclaré à Reuters cinq responsables familiers de la question. "Le shutdown est terminé, mais dans combien de temps allons-nous revenir à la normale? Quand aurons-nous des chiffres? Dans combien de temps vais-je pouvoir faire une analyse réelle et précise basée sur des statistiques américaines fiables de septembre et d'octobre? Nous en doutons", a déclaré Juan Perez, directeur des opérations chez Monex USA à Washington. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises dont le yen et l'euro, a reculé de 0,29% à 99,19, l'euro EUR= progressant de 0,34% à 1,1631 dollar. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,12% à 154,58. Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= était en baisse de 3,24% à 98 578,10 $, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis le mois de mai. Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le pétrole ont légèrement progressé après s'être fortement repliés au cours de la séance précédente, les investisseurs ayant mis en balance les inquiétudes concernant la surabondance de l'offre mondiale et les sanctions imminentes à l'encontre de la société russe Lukoil.

Le pétrole brut américain CLc1 s'est établi en hausse de 0,34%, soit 20 cents, à 58,69 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 63,01 dollars le baril, en hausse de 0,48%, soit 30 cents, sur la journée. Les prix de l'or ont reculé après avoir atteint un sommet de trois semaines plus tôt dans la session, dans le contexte de la chute du marché général qui a suivi la réouverture du gouvernement américain. L'or au comptant XAU= a baissé de 0,51% à 4 177,21 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont baissé de 0,96% à 4 164,10 dollars l'once.