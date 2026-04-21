Les actions chutent, le pétrole progresse en raison des doutes croissants concernant les pourparlers de paix avec l'Iran

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* Le président américain Donald Trump déclare qu'il ne veut pas prolonger le cessez-le-feu en Iran

* Le candidat à la Fed, Kevin Warsh, appelle à un "changement de régime" lors d'une audition devant la commission bancaire du Sénat

* Les ventes au détail américaines dépassent les attentes des analystes

(Mise à jour des échanges en milieu d'après-midi) par Stephen Culp

Les actions de Wall Street ont suivi leurs homologues mondiaux à la baisse mardi et les prix du brut ont étendu leurs gains, alors que l'optimisme sur les pourparlers de paix s'est estompé et que l'expiration du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran se profile à l'horizon.

Les trois principaux indices boursiers américains ont annulé leurs gains antérieurs, tandis que l'or a chuté et que le dollar a progressé.

L'Iran a déclaré qu'il n'avait pas encore décidé d'envoyer une délégation à Islamabad pour des pourparlers de paix de dernière minute, après que les forces américaines ont saisi un énorme pétrolier iranien dans les eaux internationales pour faire respecter le blocus imposé par le président Donald Trump.

"Ce qui se passe au Moyen-Orient est le principal moteur du marché à très court terme, et ce très court terme peut varier d'une minute à l'autre", a déclaré Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana. "Je ne suis pas surpris par la façon dont le marché se comporte à l'approche de cette échéance."

WARSH FACE AU SÉNAT

Kevin Warsh , le candidat choisi par le président américain Donald Trump pour succéder à Jerome Powell à la présidence de la Réserve fédérale, a appelé à un "changement de régime" à la banque centrale dans des commentaires devant la commission bancaire du Sénat, dans lesquels il a appelé à une nouvelle approche du contrôle de l'inflation et à une refonte de la communication qui pourrait décourager ses collègues d'en dire trop sur l'orientation de la politique monétaire. Un rapport du Département du Commerce a montré que les ventes au détail américaines étaient plus robustes que les analystes ne le prévoyaient en mars, mais une grande partie de la surprise était due à une augmentation de 15,5 % des recettes des stations d'essence en raison des hausses de prix liées à la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 214,93 points, soit 0,43%, à 49 227,63, le S&P 500 .SPX a perdu 32,47 points, soit 0,46%, à 7 076,67 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 94,73 points, soit 0,39%, à 24 309,86.

BAISSE DES ACTIONS EUROPÉENNES ET MONDIALES

Les actions européennes ont terminé en baisse, l'appétit pour le risque s'étant émoussé à l'approche de la date limite du cessez-le-feu.

L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a perdu 4,75 points, soit 0,44%, à 1 067,24.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a reculé de 0,87%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 22,64 points, soit 0,91%.

Les actions des marchés émergents .MSCIEF ont augmenté de 12,09 points, soit 0,76%, à 1 612,47. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon

.MIAPJ0000PUS a clôturé en hausse de 0,87%, à 825,46, tandis que le Nikkei japonais .N225 a progressé de 524,28 points, soit 0,89%, à 59 349,17.

Le dollar américain a légèrement augmenté grâce à l'optimisme sur les négociations de guerre avec l'Iran, tandis que le rapport sur les ventes au détail a signalé la force économique.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a augmenté de 0,38% à 98,44, avec l'euro EUR= en baisse de 0,45% à 1,1734 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,4% à 159,42.

Du côté des crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a baissé de 1,08% à 75 490,88 dollars. L'ethereum ETH= a reculé de 1,38% à 2 306,21 dollars.

Les prix du pétrole ont inversé une baisse antérieure après que Trump a déclaré que, bien qu'il espère un "grand accord", il ne voulait pas prolonger le cessez-le-feu.

Le brut américain CLc1 a augmenté de 2,81% pour s'établir à 92,13 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s'est établi à 98,48 dollars le baril, en hausse de 3,14% sur la journée. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté après que les données sur les ventes au détail ont renforcé les attentes selon lesquelles la Fed maintiendra ses taux cette année.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 4,5 points de base à 4,296%, contre 4,25% lundi en fin de journée.

Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 2,2 points de base à 4,903%, contre 4,881% lundi soir.

Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 6,7 points de base à 3,783%, contre 3,716% lundi en fin de journée.

Le prix de l'or a baissé alors que le dollar s'est raffermi, les investisseurs s'intéressant aux négociations provisoires entre les États-Unis et l'Iran et à l'audience de confirmation de Kevin Warsh au Sénat.

L'or au comptant XAU= a chuté de 2,46% à 4 700,89 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont baissé de 2,15% à 4 703,40 dollars l'once.