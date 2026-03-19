Les actions chutent, le pétrole progresse en raison de l'aggravation de la guerre au Moyen-Orient

Les actions ont baissé, les prix du pétrole ont bondi tandis que le dollar américain est resté stable jeudi après une escalade majeure dans la guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran qui a ébranlé les investisseurs, tandis que le ton hawkish de la Réserve fédérale a préparé le terrain pour le reste des réunions de la banque centrale. L'Iran a accusé Israël d'avoir frappé ses installations dans l'immense champ gazier de South Pars mercredi et a riposté en promettant d'attaquer des cibles pétrolières et gazières dans tout le Golfe, en tirant des missiles sur le Qatar et l'Arabie saoudite. Les coups portés aux infrastructures énergétiques ont fait grimper les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 de plus de 3 % à 99,39 dollars le baril. Le gaz naturel NGc1 a augmenté de plus de 5%, tandis que les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont augmenté à 111,19 $ le baril dans les premiers échanges Sur le marché des actions, le Nikkei japonais .N225 a baissé de 2,5%, tandis que les actions sud-coréennes .KS11 ont chuté de 2,5%. L'indice MSCI des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de plus de 1%. Les contrats à terme européens STXEc1 étaient en baisse de plus de 1,5 %. "Cette dernière escalade ressemble à un tournant pour les marchés car le conflit ne se limite plus aux gros titres militaires ou à la fermeture du détroit d'Ormuz", a déclaré Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo à Singapour. "Il touche désormais la tuyauterie du système énergétique mondial. Ce qui déstabilise les marchés aujourd'hui, c'est le risque croissant de stagflation... Cela signifie qu'il ne s'agit plus seulement d'une histoire géopolitique, mais d'une histoire macroéconomique" Le dollar s'est renforcé sur l'ensemble des marchés, également soutenu par le fait que la Fed ne prévoit plus qu'une seule réduction cette année, bien que les opérateurs ne prennent plus totalement en compte un assouplissement en 2026. L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres unités, est en hausse de 2,5 % depuis que la guerre a éclaté à la fin du mois de février, car les investisseurs se sont largement tournés vers le billet vert en tant que refuge de choix. L'indice s'est établi à 100,16, peu modifié en début de séance, mais conservant ses gains de mercredi. D'AUTRES BANQUES CENTRALES ATTENDUES Au cours d'une semaine remplie de réunions politiques à travers le monde, les investisseurs ont analysé les commentaires pour évaluer l'impact de la guerre au Moyen-Orient, avec la Banque centrale européenne , la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon attendues plus tard dans la journée. La BOJ, comme la BCE et la BoE, devrait maintenir ses taux d'intérêt, et tous les regards se tournent vers le gouverneur Kazuo Ueda pour obtenir des indications sur les hausses à venir, alors que le yen japonais s'approche des niveaux psychologiquement cruciaux de 160 pour un dollar. Le yen JPY= s'est maintenu à 159,76 pour un dollar, les traders étant à l'affût de tout signe d'intervention, le ministre japonais des finances Satsuki Katayama ayant déclaré que les autorités étaient prêtes à "prendre les mesures nécessaires à tout moment pour lutter contre la volatilité du marché". Alicia Garcia Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez Natixis, s'attend à ce que la BOJ maintienne sa position hawkish, le gouverneur Ueda conservant probablement un biais de resserrement pour atténuer la nouvelle vague d'inflation des importations. La Fed et la Banque du Canada ont adopté un ton optimiste mercredi face à la hausse des prix de l'énergie due à la guerre au Moyen-Orient, tandis que la banque centrale australienne a déclaré jeudi que le conflit pourrait entraîner un grave choc international. La banque centrale australienne a relevé ses taux mardi. Laura Cooper, stratège en investissements mondiaux chez Nuveen, a déclaré que la question clé pour les décideurs politiques est de savoir si la hausse des coûts de l'énergie risque d'affaiblir les attentes en matière d'inflation ou si le choc s'avère finalement transitoire. "Les hausses de taux ne peuvent pas augmenter l'offre de pétrole, elles ne peuvent que supprimer la réponse de la demande à la hausse des prix, ce qui aggrave le ralentissement de la croissance. Une grande partie de l'ajustement au choc énergétique se fait donc de manière organique"