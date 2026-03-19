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Les actions chutent, le pétrole progresse en raison de l'aggravation de la guerre au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 19/03/2026 à 02:16

Les actions ont baissé, les
prix du pétrole ont bondi tandis que le dollar américain est
resté stable jeudi après une escalade majeure  dans la
guerre entre les États-Unis et Israël et l'Iran qui a ébranlé
les investisseurs, tandis que le ton hawkish  de la
Réserve fédérale a préparé le terrain pour le reste des réunions
de la banque centrale.
    L'Iran a accusé Israël d'avoir frappé ses installations dans
l'immense champ gazier de South Pars mercredi et a riposté en
promettant d'attaquer des cibles pétrolières et gazières dans
tout le Golfe, en tirant des missiles sur le Qatar et l'Arabie
saoudite.
    Les coups portés aux infrastructures énergétiques ont fait
grimper les contrats à terme sur le pétrole brut américain
 CLc1  de plus de 3 % à 99,39 dollars le baril. Le gaz naturel
 NGc1  a augmenté de plus de 5%, tandis que les contrats à terme
sur le Brent  LCOc1  ont augmenté à 111,19 $ le baril dans les
premiers échanges
    Sur le marché des actions, le Nikkei japonais  .N225  a
baissé de 2,5%, tandis que les actions sud-coréennes  .KS11  ont
chuté de 2,5%. L'indice MSCI des actions de la région
Asie-Pacifique hors Japon  .MIAPJ0000PUS  a chuté de plus de 1%.
Les contrats à terme européens  STXEc1  étaient en baisse de
plus de 1,5 %.
    "Cette dernière escalade ressemble à un tournant pour les
marchés car le conflit ne se limite plus aux gros titres
militaires ou à la fermeture du détroit d'Ormuz", a déclaré
Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo à Singapour.
    "Il touche désormais la tuyauterie du système énergétique
mondial. Ce qui déstabilise les marchés aujourd'hui, c'est le
risque croissant de stagflation... Cela signifie qu'il ne s'agit
plus seulement d'une histoire géopolitique, mais d'une histoire
macroéconomique"
    Le dollar s'est renforcé sur l'ensemble des marchés,
également soutenu par le fait que la Fed ne prévoit plus qu'une
seule réduction cette année, bien que les opérateurs ne prennent
plus totalement en compte un assouplissement en 2026.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure la monnaie américaine
par rapport à six autres unités, est en hausse de 2,5 % depuis
que la guerre a éclaté à la fin du mois de février, car les
investisseurs se sont largement tournés vers le billet vert en
tant que refuge de choix. 
    L'indice s'est établi à 100,16, peu modifié en début de
séance, mais conservant ses gains de mercredi.
    
    D'AUTRES BANQUES CENTRALES ATTENDUES
    Au cours d'une semaine remplie de réunions politiques à
travers le monde, les investisseurs ont analysé les commentaires
pour évaluer l'impact de la guerre au Moyen-Orient, avec la
Banque centrale européenne , la Banque d'Angleterre 
et la Banque du Japon  attendues plus tard dans la
journée.
    La BOJ, comme la BCE et la BoE, devrait maintenir ses taux
d'intérêt, et tous les regards se tournent vers le gouverneur
Kazuo Ueda pour obtenir des indications sur les hausses à venir,
alors que le yen japonais s'approche des niveaux
psychologiquement cruciaux de 160 pour un dollar.
    Le yen  JPY=  s'est maintenu à 159,76 pour un dollar, les
traders étant à l'affût de tout signe d'intervention, le
ministre japonais des finances Satsuki Katayama ayant déclaré
que les autorités étaient prêtes à "prendre les mesures
nécessaires à tout moment pour lutter contre la volatilité du
marché".
    Alicia Garcia Herrero, économiste en chef pour
l'Asie-Pacifique chez Natixis, s'attend à ce que la BOJ
maintienne sa position hawkish, le gouverneur Ueda conservant
probablement un biais de resserrement pour atténuer la nouvelle
vague d'inflation des importations.
    La Fed  et la Banque du Canada  ont adopté un
ton optimiste mercredi face à la hausse des prix de l'énergie
due à la guerre au Moyen-Orient, tandis que la banque centrale
australienne a déclaré jeudi que le conflit pourrait entraîner
un grave choc international. La banque centrale australienne a
relevé ses taux mardi.
    Laura Cooper, stratège en investissements mondiaux chez
Nuveen, a déclaré que la question clé pour les décideurs
politiques est de savoir si la hausse des coûts de l'énergie
risque d'affaiblir les attentes en matière d'inflation ou si le
choc s'avère finalement transitoire.
    "Les hausses de taux ne peuvent pas augmenter l'offre de
pétrole, elles ne peuvent que supprimer la réponse de la demande
à la hausse des prix, ce qui aggrave le ralentissement de la
croissance. Une grande partie de l'ajustement au choc
énergétique se fait donc de manière organique"

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