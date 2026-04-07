Les actions chutent, le pétrole dépasse les 110 dollars à l'approche de la date butoir fixée par Trump pour l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les investisseurs sont dans l'expectative avant la date butoir fixée par Trump

* L'Iran rejette l'accord de cessez-le-feu et cherche à mettre un terme définitif à la guerre

* Trump menace d'attaquer les infrastructures civiles en l'absence d'accord

* Les prix du pétrole dépassent les 110 dollars le baril, le dollar se maintient

(Mise à jour de l'après-midi en Asie) par Ankur Banerjee

Les actions mondiales ont vacillé mardi, tandis que les prix du pétrole se situaientau-dessus de 110 dollars le baril, la perspective d'une escalade de la guerre au Moyen-Orient et l'imminence d'une date limite pour la conclusion d'un accord ont maintenu les investisseurs nerveux sur la touche.

Les marchés ont été secoués depuis que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a éclaté à la fin du mois de février, Téhéran fermant effectivement le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement clé pour le transit mondial du pétrole, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l'inflation.

Alors que les investisseurs ont placé leurs espoirs dans une résolution de la guerre, les pourparlers n'ont jusqu'à présent réalisé aucun progrès, le président américain Donald Trump imposant une date limite de mardi 20 heures (heure de l'Est) (0000 GMT mercredi) pour qu'un accord soit conclu.

Cela a déclenché un sentiment d'aversion au risque et de prudence , le dollar américain conservant ses gains et les prix du pétroles'envolant. O/R

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 1 % à 111,53 $ le baril, ayant augmenté de plus de 50 % depuis le début de la guerre.

Les prévisions de bénéfices trimestriels record du fabricant de puces Samsung Electronics 005930.KS ont contribué à améliorer l'humeur des investisseurs dans les heures asiatiques avant que la réalité du choc énergétique de la guerre de six semaines ne s'installe.

Le Nikkei japonais .N225 a été agité en effaçant les premiers gains et enrestant stable.Les actions sud-coréennes

.KS11 ont augmenté de 0,2 % après avoir bondi de plus de 2,5 % plus tôt dans la session.

Les contrats à terme sur les actions américaines EScv1 ont baissé de 0,35 %, tandis que les contrats à terme européens

STXEc1 ont indiqué une ouverture légèrement plus élevée après avoir été fermés pour cause de vacances vendredi et lundi.

"Nous sommes de retour sur un compte à rebours imposé par Trump et il n'y a aucun moyen de prédire avec confiance ce qui va se passer", a déclaré Kyle Rodda, analyste principal des marchés chez Capital.com.

"Les traders les plus intrépides pourraient parier dans un sens ou dans l'autre. D'autres chercheront à couvrir les risques ou resteront complètement à l'écart. Mais les acteurs du marché ne peuvent pas faire grand-chose d'autre qu'attendre et voir"

L'Iran a déclaré qu'il souhaitait une fin durable à la guerre, plutôt qu'un cessez-le-feu temporaire, et s'est opposé aux pressions visant à rouvrir la voie navigable, par laquelle transite environ un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel.

Donald Trump a averti que l'Iran pourrait être "éliminé" s'il ne respectait pas la date limite fixée pour la conclusion d'un accord, promettant de détruire les centrales électriques et les ponts iraniens, balayant les inquiétudes selon lesquelles de telles actions constitueraient un crime de guerre.

"Toute mise en œuvre des menaces de cibler l'infrastructure électrique de l'Iran marquerait une escalade significative, augmentant le risque d'une action de représailles qui pourrait perturber davantage les installations énergétiques du Golfe", a déclaré Vasu Menon, directeur général de la stratégie d'investissement chez OCBC à Singapour.

RISQUES DE STAGFLATION

Le conflit a ravivé les craintes de stagflation - une inflation élevée accompagnée d'une croissance faible ou lente - en bouleversant les perspectives des taux mondiaux, les traders ne prévoyant plus aucune réduction de taux de la part de la Réserve fédérale cette année.

Lundi, des données ont montré que la croissance du secteur des services aux États-Unis s'est ralentie en mars, alors que les prix payés par les entreprises pour les intrants ont connu leur plus forte augmentation depuis plus de 13 ans, ce qui constitue une première indication que la guerre prolongée avec l'Iran renforce la pression inflationniste.

Les données sur l'inflation américaine sont attendues vendredi et souligneront probablement l'ampleur de la pression exercée sur les prix par la hausse des prix de l'énergie, mais pour l'instant, l'attention des investisseurs se portera sur l'échéance de la guerre de Trump et sur la conclusion éventuelle d'un accord.

Sur le plan des devises, l'euro EUR= est resté stable à 1,1538 dollar. L'indice du dollar =USD , qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres unités, était à 100,03, proche de ses récents sommets. Le dollar a été le refuge privilégié des investisseurs pendant la crise. FRX/

Le yen japonais JPY= s'échangeait à 159,74 pour un dollar américain, frôlant le niveau crucial de 160 que les traders ont surveillé pour évaluer si Tokyo pourrait intervenir à la suite de récents commentaires forts de la part des officiels.

Le prix de l'or XAU= a baissé de 0,17% à 4 640 dollars l'once dans les premiers échanges.