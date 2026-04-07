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Carburants: environ 18% des stations-service en rupture de stock, annonce Bregeon
information fournie par AFP 07/04/2026 à 09:00

Une station-service en rupture de carburants à Paris, le 2 avril 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Une station-service en rupture de carburants à Paris, le 2 avril 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Près d'une station-service sur cinq connaît une rupture de stock sur un ou plusieurs carburants après le week-end prolongé de Pâques, a annoncé mardi matin la ministre déléguée de l'Energie Maud Bregeon.

"Il y a environ 18% des stations dans lesquelles il manque au moins un carburant", a indiqué sur RMC/BFMTV la ministre déléguée, également porte-parole du gouvernement.

"Ces difficultés sont dues à des problématiques logistiques, de transport", a-t-elle ajouté, notamment dans les stations du réseau TotalEnergies, qui a plafonné le prix des carburants, ce qui s'est traduit par une affluence accrue dans ses stations.

"83% des stations dans lesquelles il y a des difficultés sont des stations du réseau TotalEnergies", a poursuivi la ministre.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le géant pétrogazier plafonne le prix de l'essence à 1,99 euro le litre et du prix du diesel à 2,09 euros le litre dans ses 3.300 stations-service en métropole. Cette mesure était prévue jusqu'à ce mardi par le distributeur.

Dans les autres stations, le taux de rupture d'au moins un carburant n'est que d'environ 4%, a assuré Maud Bregeon.

Un peu plus tôt, Olivier Gantois, président de l'Union française des industries pétrolières (Ufip) avait estimé sur RTL qu'une station-service sur quatre se trouvait mardi matin en "rupture de stock" d'au moins un carburant, en raison de problème de livraison durant le week-end prolongé de Pâques.

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3 commentaires

  • 09:40

    Chez moi, il n'y a que les stations Total en rupture de stock, toutes les autres (plus chères évidemment) aucun problème.On verra ce soir si Total prolonge son offre à 2.09 ...Si l'offre n'est pas prolongée la distribution reprendra son cours normal...Il n'y a qu'à regarder ce week end pour voir que le problème est ailleurs

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