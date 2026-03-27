Les actions chutent, le Dow Jones confirme sa correction, alors que les tensions au Moyen-Orient continuent de peser

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Remanié avec le Dow en territoire de correction, mentionne des plus bas de sept mois, le volume des transactions et l'étendue du marché)

* Carnival chute après avoir réduit ses prévisions de bénéfices annuels ajustés

* Les grandes capitalisations freinent le S&P 500

* Anna Paulson, de la Fed, reconnaît les risques d'inflation liés à la guerre

* Les indices ont baissé: Dow 1,73%, S&P 500 1,67%, Nasdaq 2,15%

par Chuck Mikolajczak et Purvi Agarwal

Les actions américaines ont chuté vendredi, chacun des trois principaux indices américains clôturant à son plus bas niveau depuis plus de sept mois et le Dow confirmant qu'il était en territoire de correction, alors que la guerre qui dure depuis un mois au Moyen-Orient continue de supprimer l'appétit pour le risque. Les marchés ont été peu réconfortés par l'annonce de Donald Trump, président américain, selon laquelle il avait donné à l'Iran 10 jours supplémentaires pour rouvrir le détroit d'Ormuz ou faire face à la destruction de ses centrales énergétiques, après que l'Iran a rejeté ses propositions pour mettre fin à la guerre qui a commencé par des frappes aériennes américano-israéliennes sur l'Iran. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que les États-Unis pouvaient atteindre leurs objectifs en Iran sans avoir recours à des troupes terrestres et qu'ils s'attendaient à ce que leur opération se termine en quelques semaines, malgré les récents déploiements de forces supplémentaires dans la région. Le pétrole brut américain CLc1 a progressé de 5,46% à 99,64 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté de 4,22% pour s'établir à 112,57 dollars le baril, mais n'ont que peu évolué au cours de la semaine .

Le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq ont chacun subi leur cinquième baisse hebdomadaire consécutive, la plus longue depuis près de quatre ans. Le Dow Jones a perdu plus de 10 % par rapport à sa clôture record du 10 février, devenant ainsi le dernier indice majeur à confirmer une correction, communément définie comme une baisse de 10 % par rapport à son précédent sommet. Le Dow Jones suit le Nasdaq en franchissant le seuil de correction tandis que le Russell 2000 .RUT , qui a été le premier sur le chemin de la correction, l'a confirmé vendredi dernier.

"Il est clair que le ton général est devenu très négatif et que nous sommes désormais en territoire de correction", a déclaré Ken Polcari, partenaire et stratège en chef de SlateStone Wealth à Jupiter, en Floride.

"En fin de compte, je considérerais cela comme une grande opportunité, mais je ne serais pas surpris de voir une baisse de 15 à 20 % avant que cela ne soit terminé."

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 793,47 points, soit 1,73%, à 45 166,64, le S&P 500 .SPX a perdu 108,31 points, soit 1,67%, à 6 368,85 et le Nasdaq Composite

.IXIC a perdu 459,72 points, soit 2,15%, à 20 948,36.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , considéré comme la jauge de la peur à Wall Street, a augmenté de 3,61 points pour clôturer à 31,05, son plus haut niveau depuis le 21 avril.

Les grandes capitalisations ont été le principal frein à l'indice de référence S&P, Nvidia NVDA.O ayant perdu 2,2 %, tandis qu'Amazon AMZN.O a chuté de 4 %.

Les actions du secteur des logiciels ont également subi une nouvelle pression à la vente, et l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a clôturé à son niveau le plus bas depuis le 6 novembre 2023. Outre la pression exercée par Amazon, les valeurs de consommation discrétionnaire .SPLRCD ont chuté de 3,1%, soit la plus mauvaise performance des 11 principaux secteurs du S&P, alors que le croisiériste Carnival CCL.N a chuté de 4,3% après avoir réduit ses prévisions de bénéfices annuels ajustés . Le croisiériste Norwegian NCLH.N a quant à lui chuté de 6,9 %. La flambée des prix du pétrole et d'autres produits tels que les engrais à la suite du conflit iranien a attisé les craintes d'inflation et atténué les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale et d'autres banques centrales disposent d'une marge de manœuvre pour abaisser les taux d'intérêt. Selon l'outil FedWatch du CME , les acteurs du marché monétaire ne prévoient pas d'assouplissement de la part de la Réserve fédérale américaine cette année, alors qu'ils s'attendaient à deux réductions avant que le conflit n'éclate. Les marchés évaluent maintenant à environ 25 % la probabilité d'une hausse d'au moins 25 points de base lors de la réunion d'octobre de la Fed.

La présidente de la Fed de Philadelphie, Anna Paulson, a reconnu les risques que la guerre fait peser sur l'économie, mais n'a pas précisé ce que cela signifiait pour la politique monétaire à court terme. Le moral des consommateurs américains est tombé à son plus bas niveau depuis trois mois en mars, ce qui a suscité des inquiétudes sur l'économie en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans une proportion de 3,38 contre 1 sur le NYSE et de 3,62 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux sommets sur 52 semaines et 27 nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 25 nouveaux sommets et 355 nouveaux creux.

Le volume sur les bourses américaines a été de 18,13 milliards d'actions, contre une moyenne de 20,4 milliards pour l'ensemble de la session au cours des 20 derniers jours de bourse.