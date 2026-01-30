 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les actions chutent, le dollar augmente après que Trump a choisi Warsh pour la Fed et les données sur l'inflation
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 16:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Trump choisit Kevin Warsh comme nouveau président de la Fed

*

Les actions mondiales chutent, mais sont toujours en passe d'enregistrer un gain hebdomadaire

*

Les données sur l'inflation américaine sont plus élevées que prévu

(Mise à jour avec l'ouverture des marchés américains) par Chuck Mikolajczak

Les actions mondiales ont baissé pour la deuxième séance consécutive vendredi, tandis que le dollar a augmenté, après que le président américain Donald Trump a choisi l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh comme prochain président de la banque centrale, tandis que les données sur l'inflation ont été plus fortes que prévu.

Warsh est un critique fréquent de la Fed et est considéré comme un partisan de la baisse des taux d'intérêt, mais aussi comme quelqu'un qui s'abstiendrait de l'assouplissement plus agressif associé à d'autres candidats potentiels. Il prendra le relais à la fin du mandat de Jerome Powell en mai, si sa nomination est acceptée par un Sénat très divisé.

"Compte tenu de son passé, c'est un faucon déguisé en colombe. Il est extrêmement qualifié et continuera probablement à être un penseur indépendant, et non une marionnette du président", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management à Menomonee Falls, dans le Wisconsin.

"Il est possible qu'il veuille des taux plus bas pour le moment, mais pas pour toujours. Dans un an, nous pourrions entendre des plaintes de la Maison Blanche à son sujet." Les actions de Wall Street étaient en baisse dans les premiers échanges, les données économiques montrant que l'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale a augmenté de 0,5 % le mois dernier, au-dessus de l'estimation de 0,2 % des économistes interrogés par Reuters, après un gain non révisé de 0,2 % en novembre. Les entreprisesont semblé répercuter les coûts plus élevés des droits de douane sur les importations. Les actions ont également été affectées par la baisse de près de 1% d'Apple AAPL.O après que le fabricant de l'iPhone a publié ses résultats trimestriels . Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 114,05 points, soit 0,23%, à 48 957,51, le S&P 500 .SPX a perdu 13,92 points, soit 0,20%, à 6 955,97 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 53,22 points, soit 0,22%, à 23 631,90. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 3,45 points, soit 0,33%, à 1.046,74, mais était en passe de réaliser un gain hebdomadaire et la plus forte hausse mensuelle en pourcentage depuis le mois de septembre. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a augmenté de 0,77%, conservant ses gains après l'annonce de la Fed de Trump, alors que des bénéfices solides ont aidé à propulser l'indice vers son plus grand gain mensuel depuis mai. L'indice est également en passe de réaliser sa septième hausse mensuelle consécutive, sa plus longue série depuis 2021.

En ce qui concerne les devises, le dollar a progressé dans le sillage de l'annonce de Warsh et des données sur l'inflation,continuant à montrer des signes de stabilisation après une récente faiblesse.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a augmenté de 0,57% à 96,73, avec l'euro EUR= en baisse de 0,54% à 1,1904 $. Le dollar est toujours sur la voie d'une deuxième baisse hebdomadaire consécutive et d'une troisième baisse mensuelle consécutive.

Les rendements du Trésor américain à plus long terme ont également progressé, le rendement du billet de référence américain à 10 ans US10YT=RR augmentant de 2 points de base à 4,247%, en voie de réaliser un troisième gain hebdomadaire consécutif et une deuxième progression mensuelle d'affilée. Il s'agirait de la première hausse mensuelle consécutive depuis début 2024.

La force du dollar a contribué à refroidir le récent rallye de l'or. Le métal est brièvement retombé sous la barre des 5 000 dollars après avoir atteint un record de près de 5 600 dollars jeudi. L'or au comptant XAU= était en baisse de 6,43% à 5 046,49 dollars l'once, mais en passe de réaliser une quatrième progression hebdomadaire consécutive. Il a augmenté d'environ 17% en janvier, sa plus forte performance mensuelle depuis août 1982. Le brut américain CLc1 a augmenté de 0,17% à 65,53 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à 70,74 dollars le baril, en hausse de 0,04% sur la journée , après que Trump a déclaré jeudi qu'il prévoyait de parler avec les dirigeants iraniens, alors même que le Pentagone se préparait à d'éventuelles frappes militaires.

Valeurs associées

APPLE
254,4700 USD NASDAQ -1,48%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 542,09 Pts Index Ex -1,08%
EUR/USD SPOT
1,1883 USD Six - Forex 1 -0,73%
GBP/USD SPOT
1,3713 Six - Forex 1 -0,70%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 459,26 Pts Index Ex -0,95%
Or
4 925,85 USD Six - Forex 1 -8,44%
Pétrole Brent
70,79 USD Ice Europ -0,10%
Pétrole WTI
65,60 USD Ice Europ +0,02%
S&P 500
6 914,49 Pts CBOE -0,78%
S&P 500 INDEX
6 914,74 Pts CBOE -0,78%
STOXX Europe 600
611,00 Pts DJ STOXX +0,64%
USA BENCHMARK 10A
4,301 Rates +2,50%
USD/JPY SPOT
154,4780 Six - Forex 1 +0,96%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Serbe Novak Djokovic exulte après sa victoire face à l'Italien Jannik Sinner en demi-finale de l'Open d'Australie, le 30 janvier 2026 à Melbourne ( AFP / IZHAR KHAN )
    Open d'Australie: Djokovic, increvable, défiera Alcaraz en finale
    information fournie par AFP 30.01.2026 18:22 

    Le vieux lion a rugi vendredi dans son antre de Melbourne: Novak Djokovic a rempli la moitié de son pari en battant Jannik Sinner en demi-finales de l'Open d'Australie et s'est offert une chance de remporter dimanche un 25e titre du Grand Chelem, à condition de ... Lire la suite

  • La députée MoDem Sandrine Josso (g) et la ministre déléguée chargée de l'Egalité femmes-hommes Aurore Bergé (d) au CHU de Nantes, le 30 janvier 2026 ( AFP / Loic VENANCE )
    Soumission chimique: une expérimentation pour rembourser les analyses même sans plainte
    information fournie par AFP 30.01.2026 18:19 

    Une expérimentation visant à améliorer la prise en charge des victimes de soumission chimique en simplifiant leur accès aux analyses médicales a été lancée vendredi à Nantes, en présence de la ministre Aurore Bergé et de la députée Sandrine Josso. Cette expérimentation ... Lire la suite

  • Kevin Thozet, membre du comité d’investissement de Carmignac (Crédits: Carmignac)
    Fed : il faut qu'on parle de Kevin
    information fournie par Carmignac 30.01.2026 18:14 

    par Kevin Thozet, membre du comité d'investissement chez Carmignac Il faut qu'on parle de Kevin et pas seulement parce que Donald Trump (un proche de Ronald Lauder, le beau-père de Kevin Warsh) le crédite d' «un grand sens des affaires et d'un physique avantageux». ... Lire la suite

  • Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission européenne, lors d'un entretien avc l'AFP à Bruxelles, le 30 janvier 2026 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Minneapolis: une responsable de l'UE indignée par des images "terrifiantes", un "choc"
    information fournie par AFP 30.01.2026 18:08 

    Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission européenne, a déploré vendredi les images "terrifiantes" de Minneapolis, après la mort de deux citoyens américains sous les balles de la police fédérale chargée de l'immigration, un "choc". "Je ne veux pas ça pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank