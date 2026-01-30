Les actions chutent, le dollar augmente après que Trump a choisi Warsh pour la Fed et les données sur l'inflation

Trump choisit Kevin Warsh comme nouveau président de la Fed

Les actions mondiales chutent, mais sont toujours en passe d'enregistrer un gain hebdomadaire

Les données sur l'inflation américaine sont plus élevées que prévu

Les actions mondiales ont baissé pour la deuxième séance consécutive vendredi, tandis que le dollar a augmenté, après que le président américain Donald Trump a choisi l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh comme prochain président de la banque centrale, tandis que les données sur l'inflation ont été plus fortes que prévu.

Warsh est un critique fréquent de la Fed et est considéré comme un partisan de la baisse des taux d'intérêt, mais aussi comme quelqu'un qui s'abstiendrait de l'assouplissement plus agressif associé à d'autres candidats potentiels. Il prendra le relais à la fin du mandat de Jerome Powell en mai, si sa nomination est acceptée par un Sénat très divisé.

"Compte tenu de son passé, c'est un faucon déguisé en colombe. Il est extrêmement qualifié et continuera probablement à être un penseur indépendant, et non une marionnette du président", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management à Menomonee Falls, dans le Wisconsin.

"Il est possible qu'il veuille des taux plus bas pour le moment, mais pas pour toujours. Dans un an, nous pourrions entendre des plaintes de la Maison Blanche à son sujet." Les actions de Wall Street étaient en baisse dans les premiers échanges, les données économiques montrant que l'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale a augmenté de 0,5 % le mois dernier, au-dessus de l'estimation de 0,2 % des économistes interrogés par Reuters, après un gain non révisé de 0,2 % en novembre. Les entreprisesont semblé répercuter les coûts plus élevés des droits de douane sur les importations. Les actions ont également été affectées par la baisse de près de 1% d'Apple AAPL.O après que le fabricant de l'iPhone a publié ses résultats trimestriels . Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 114,05 points, soit 0,23%, à 48 957,51, le S&P 500 .SPX a perdu 13,92 points, soit 0,20%, à 6 955,97 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 53,22 points, soit 0,22%, à 23 631,90. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 3,45 points, soit 0,33%, à 1.046,74, mais était en passe de réaliser un gain hebdomadaire et la plus forte hausse mensuelle en pourcentage depuis le mois de septembre. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a augmenté de 0,77%, conservant ses gains après l'annonce de la Fed de Trump, alors que des bénéfices solides ont aidé à propulser l'indice vers son plus grand gain mensuel depuis mai. L'indice est également en passe de réaliser sa septième hausse mensuelle consécutive, sa plus longue série depuis 2021.

En ce qui concerne les devises, le dollar a progressé dans le sillage de l'annonce de Warsh et des données sur l'inflation,continuant à montrer des signes de stabilisation après une récente faiblesse.

L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a augmenté de 0,57% à 96,73, avec l'euro EUR= en baisse de 0,54% à 1,1904 $. Le dollar est toujours sur la voie d'une deuxième baisse hebdomadaire consécutive et d'une troisième baisse mensuelle consécutive.

Les rendements du Trésor américain à plus long terme ont également progressé, le rendement du billet de référence américain à 10 ans US10YT=RR augmentant de 2 points de base à 4,247%, en voie de réaliser un troisième gain hebdomadaire consécutif et une deuxième progression mensuelle d'affilée. Il s'agirait de la première hausse mensuelle consécutive depuis début 2024.

La force du dollar a contribué à refroidir le récent rallye de l'or. Le métal est brièvement retombé sous la barre des 5 000 dollars après avoir atteint un record de près de 5 600 dollars jeudi. L'or au comptant XAU= était en baisse de 6,43% à 5 046,49 dollars l'once, mais en passe de réaliser une quatrième progression hebdomadaire consécutive. Il a augmenté d'environ 17% en janvier, sa plus forte performance mensuelle depuis août 1982. Le brut américain CLc1 a augmenté de 0,17% à 65,53 dollars le baril et le Brent LCOc1 a augmenté à 70,74 dollars le baril, en hausse de 0,04% sur la journée , après que Trump a déclaré jeudi qu'il prévoyait de parler avec les dirigeants iraniens, alors même que le Pentagone se préparait à d'éventuelles frappes militaires.