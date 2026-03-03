 Aller au contenu principal
Les actions chutent, la guerre aérienne au Moyen-Orient attisant les craintes d'inflation
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 08:05

La chute des actions s'est
accentuée et le dollar s'est renforcé mardi, les investisseurs
considérant les implications des frappes américaines et
israéliennes  sur l'Iran, sur les prix de l'énergie et
l'économie mondiale.
    L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique
en dehors du Japon  .MIAPJ0000PUS  a chuté de 2,9% pour étendre
les pertes pour un deuxième jour, mené par un plongeon de 7,2%
des actions coréennes  .KS11  alors que le pays a rouvert ses
portes après un congé avec sa plus forte baisse en une journée
depuis août 2024. Le Nikkei 225  .N225  de Tokyo a chuté de 3,1%
et les contrats à terme e-mini du S&P 500  EScv1  étaient en
baisse de 0,9%.
    "L'incertitude sur la politique économique était déjà élevée
et maintenant avec le conflit iranien, le risque géopolitique
devrait également augmenter", a déclaré Rupal Agarwal, stratège
asiatique chez Bernstein à Singapour. "La dernière fois que les
deux ont grimpé, c'était en 2022, lors du conflit entre la
Russie et l'Ukraine, ce qui n'a pas été favorable aux marchés
asiatiques."
Le nouvel accès de vente est survenu après que Wall Street se
soit stabilisée à la suite d'une séance volatile le lundi 
qui a vu le S&P 500  .SPX  se redresser d'un selloff précoce
pour clôturer à plat et le Nasdaq Composite  .IXIC  grimper de
0,4 %, les investisseurs ayant acheté la baisse des marchés. 
Le président américain Donald Trump a cherché à justifier une
vaste guerre ouverte contre l'Iran , déclarant lundi que
la campagne dépassait les attentes.
Les hostilités n'étant pas en vue, un responsable des Gardiens
de la révolution iraniens a déclaré lundi que le détroit d'Ormuz
était fermé au trafic maritime  et que le pays tirerait
sur tout navire qui tenterait de passer. 
La menace a eu un impact immédiat, faisant grimper le coût de la
location d'un supertanker pour transporter le pétrole  du
Moyen-Orient vers la Chine à un niveau record de plus de 400 000
dollars par jour, selon les données du LSEG.
    Après la flambée des prix du pétrole et du gaz lundi ,
les contrats à terme sur le pétrole brut Brent  LCOc1  ont
encore augmenté de 2,3 % pour atteindre 79,50 dollars mardi. Sur
les marchés du gaz naturel, les prix de référence du GNL
européen  TFMBMc1  et asiatique ont bondi d'environ 40 % lundi.
    
    LES SCÉNARIOS DE RISQUE À L'ÉTUDE
    La flambée des prix de l'énergie pourrait entraîner une
augmentation des coûts pour les entreprises asiatiques et peser
sur leurs bénéfices et leurs actions, qui ont fortement
progressé depuis le début de l'année.
    "Nous estimons qu'une hausse de 20 % du Brent pourrait
réduire les bénéfices régionaux de 2 %, avec de fortes
variations intrarégionales, mais cela dépend de la durée du
conflit", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans un
rapport de recherche. "Les pics de risque géopolitique ont
tendance à avoir un effet négatif à court terme, mais se
dissipent avec le temps", ont-ils ajouté. "L'augmentation
actuelle du risque géopolitique coïncide avec la vulnérabilité
régionale à une correction."
La flambée des prix de l'énergie complique les efforts de la
Réserve fédérale pour maintenir l'inflation sous contrôle, les
décideurs politiques montrant déjà des signes de division 
autour de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie
américaine. Les États-Unis prendront des mesures pour atténuer
la hausse des prix de l'énergie  en raison de la flambée
des prix du pétrole causée par le conflit iranien , a
déclaré lundi le secrétaire d'État Rubio.
    Les données ISM sur l'industrie manufacturière 
publiées lundi ont montré que l'activité américaine a connu une
croissance régulière en février, mais un indicateur des prix à
la production a atteint son plus haut niveau depuis près de 3
ans et demi en raison des tarifs douaniers, mettant en évidence
les pressions à la hausse sur l'inflation avant même les
attaques contre l'Iran.
    Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent une
probabilité implicite de 95,4 % que la banque centrale
américaine maintienne ses taux à la fin de sa prochaine réunion
de deux jours, le 18 mars, selon l'outil FedWatch du CME Group.
Les probabilités d'un maintien des taux en juin, auparavant
inférieures à 50 %, ont légèrement augmenté lundi et sont
désormais légèrement supérieures à celles d'une pièce de
monnaie.
    Certains analystes, citant les mouvements limités sur les
marchés mondiaux, se sont montrés optimistes quant à l'impact
plus large du conflit sur l'économie en général.
    « Il est évident que cela ne sera pas positif », a déclaré
Jahangir Aziz, co-responsable de la recherche économique chez
JPMorgan, lors d'une table ronde avec les médias à Singapour
mardi. « Toute augmentation de l'incertitude politique n'est pas
bonne pour les économies », a-t-il ajouté. « Mais pour
l'instant, nous ne pensons pas que cela va constituer un choc
systémique pour l'économie mondiale ».
L'indice du dollar américain  =USD , qui mesure la force du
billet vert par rapport à un panier de six grandes devises,
s'est maintenu près d'un sommet de six semaines à 98,73, la
monnaie retrouvant une partie de son attrait  en tant que
valeur refuge. Le rendement de l'obligation du Trésor américain
à 10 ans était en hausse de 0,9 point de base à 4,059%.
    "La dynamique actuelle du marché ne montre qu'une légère
baisse du risque, insuffisante pour soutenir une offre ferme sur
les obligations du Trésor américain ou pour pousser la Fed à des
réductions plus rapides", ont écrit les analystes de DBS dans
une note de recherche."
    "Toutefois, le conflit soulève le spectre de la
stagflation", ont-ils ajouté. "Alors que les prix de l'énergie
sont loin d'atteindre les niveaux observés au début du conflit
entre la Russie et l'Ukraine en 2022, les investisseurs
surveilleront probablement de près l'ampleur et la durée des
perturbations de l'approvisionnement en énergie."
    L'or  XAU=  était en baisse de 0,4 % à 5 307,08 dollars. Le
Bitcoin  BTC=  a baissé de 2,1% à 67 937,84 dollars, tandis que
l'éther  ETH=  a baissé de 2,3% à 1 995,50 dollars.
    Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme
pan-régionaux  STXEc1  étaient en baisse de 0,9%, les contrats à
terme allemands DAX  FDXc1  étaient en baisse de 1,0% et les
contrats à terme FTSE  FFIc1  étaient en baisse de 0,5%.

