Les actions chutent, la guerre aérienne au Moyen-Orient attisant les craintes d'inflation

La chute des actions s'est accentuée et le dollar s'est renforcé mardi, les investisseurs considérant les implications des frappes américaines et israéliennes sur l'Iran, sur les prix de l'énergie et l'économie mondiale. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de 2,9% pour étendre les pertes pour un deuxième jour, mené par un plongeon de 7,2% des actions coréennes .KS11 alors que le pays a rouvert ses portes après un congé avec sa plus forte baisse en une journée depuis août 2024. Le Nikkei 225 .N225 de Tokyo a chuté de 3,1% et les contrats à terme e-mini du S&P 500 EScv1 étaient en baisse de 0,9%. "L'incertitude sur la politique économique était déjà élevée et maintenant avec le conflit iranien, le risque géopolitique devrait également augmenter", a déclaré Rupal Agarwal, stratège asiatique chez Bernstein à Singapour. "La dernière fois que les deux ont grimpé, c'était en 2022, lors du conflit entre la Russie et l'Ukraine, ce qui n'a pas été favorable aux marchés asiatiques." Le nouvel accès de vente est survenu après que Wall Street se soit stabilisée à la suite d'une séance volatile le lundi qui a vu le S&P 500 .SPX se redresser d'un selloff précoce pour clôturer à plat et le Nasdaq Composite .IXIC grimper de 0,4 %, les investisseurs ayant acheté la baisse des marchés. Le président américain Donald Trump a cherché à justifier une vaste guerre ouverte contre l'Iran , déclarant lundi que la campagne dépassait les attentes. Les hostilités n'étant pas en vue, un responsable des Gardiens de la révolution iraniens a déclaré lundi que le détroit d'Ormuz était fermé au trafic maritime et que le pays tirerait sur tout navire qui tenterait de passer. La menace a eu un impact immédiat, faisant grimper le coût de la location d'un supertanker pour transporter le pétrole du Moyen-Orient vers la Chine à un niveau record de plus de 400 000 dollars par jour, selon les données du LSEG. Après la flambée des prix du pétrole et du gaz lundi , les contrats à terme sur le pétrole brut Brent LCOc1 ont encore augmenté de 2,3 % pour atteindre 79,50 dollars mardi. Sur les marchés du gaz naturel, les prix de référence du GNL européen TFMBMc1 et asiatique ont bondi d'environ 40 % lundi. LES SCÉNARIOS DE RISQUE À L'ÉTUDE La flambée des prix de l'énergie pourrait entraîner une augmentation des coûts pour les entreprises asiatiques et peser sur leurs bénéfices et leurs actions, qui ont fortement progressé depuis le début de l'année. "Nous estimons qu'une hausse de 20 % du Brent pourrait réduire les bénéfices régionaux de 2 %, avec de fortes variations intrarégionales, mais cela dépend de la durée du conflit", ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans un rapport de recherche. "Les pics de risque géopolitique ont tendance à avoir un effet négatif à court terme, mais se dissipent avec le temps", ont-ils ajouté. "L'augmentation actuelle du risque géopolitique coïncide avec la vulnérabilité régionale à une correction." La flambée des prix de l'énergie complique les efforts de la Réserve fédérale pour maintenir l'inflation sous contrôle, les décideurs politiques montrant déjà des signes de division autour de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'économie américaine. Les États-Unis prendront des mesures pour atténuer la hausse des prix de l'énergie en raison de la flambée des prix du pétrole causée par le conflit iranien , a déclaré lundi le secrétaire d'État Rubio. Les données ISM sur l'industrie manufacturière publiées lundi ont montré que l'activité américaine a connu une croissance régulière en février, mais un indicateur des prix à la production a atteint son plus haut niveau depuis près de 3 ans et demi en raison des tarifs douaniers, mettant en évidence les pressions à la hausse sur l'inflation avant même les attaques contre l'Iran. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux indiquent une probabilité implicite de 95,4 % que la banque centrale américaine maintienne ses taux à la fin de sa prochaine réunion de deux jours, le 18 mars, selon l'outil FedWatch du CME Group. Les probabilités d'un maintien des taux en juin, auparavant inférieures à 50 %, ont légèrement augmenté lundi et sont désormais légèrement supérieures à celles d'une pièce de monnaie. Certains analystes, citant les mouvements limités sur les marchés mondiaux, se sont montrés optimistes quant à l'impact plus large du conflit sur l'économie en général. « Il est évident que cela ne sera pas positif », a déclaré Jahangir Aziz, co-responsable de la recherche économique chez JPMorgan, lors d'une table ronde avec les médias à Singapour mardi. « Toute augmentation de l'incertitude politique n'est pas bonne pour les économies », a-t-il ajouté. « Mais pour l'instant, nous ne pensons pas que cela va constituer un choc systémique pour l'économie mondiale ». L'indice du dollar américain =USD , qui mesure la force du billet vert par rapport à un panier de six grandes devises, s'est maintenu près d'un sommet de six semaines à 98,73, la monnaie retrouvant une partie de son attrait en tant que valeur refuge. Le rendement de l'obligation du Trésor américain à 10 ans était en hausse de 0,9 point de base à 4,059%. "La dynamique actuelle du marché ne montre qu'une légère baisse du risque, insuffisante pour soutenir une offre ferme sur les obligations du Trésor américain ou pour pousser la Fed à des réductions plus rapides", ont écrit les analystes de DBS dans une note de recherche." "Toutefois, le conflit soulève le spectre de la stagflation", ont-ils ajouté. "Alors que les prix de l'énergie sont loin d'atteindre les niveaux observés au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine en 2022, les investisseurs surveilleront probablement de près l'ampleur et la durée des perturbations de l'approvisionnement en énergie." L'or XAU= était en baisse de 0,4 % à 5 307,08 dollars. Le Bitcoin BTC= a baissé de 2,1% à 67 937,84 dollars, tandis que l'éther ETH= a baissé de 2,3% à 1 995,50 dollars. Dans les premiers échanges européens, les contrats à terme pan-régionaux STXEc1 étaient en baisse de 0,9%, les contrats à terme allemands DAX FDXc1 étaient en baisse de 1,0% et les contrats à terme FTSE FFIc1 étaient en baisse de 0,5%.